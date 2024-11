Weber: Nová Evropská komise má u europoslanců slušnou podporu. Žádná stálá koalice neexistuje

V Evropském parlamentu nebude v příštích pěti letech existovat žádná stálá koalice. Zásadní rozhodnutí budou ale vycházet z politického středu – tedy od evropských lidovců, socialistů a liberálů. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál o tom mluví Manfred Weber, šéf nejsilnější politické frakce Evropské lidové strany, která sdružuje 188 europoslanců. Nová Evropská komise Ursuly von der Leyenové má podle něho v europarlamentu slušnou podporu. Rozhovor Brusel 11:00 27. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manfred Weber | Foto: Olivier Hoslet/EPA | Zdroj: Profimedia

Mluvíme spolu krátce před finálním rozhodováním o nové Evropské komisi. Jste si nyní už jistý, že europoslanci v tom klíčovém hlasování nové eurokomisaře podpoří?

Ano, jsem si tím velmi jistý, to rozhodování totiž není na začátku. Už jsme měli individuální slyšení všech kandidátů na eurokomisaře. To je myslím velké privilegium pro Evropský parlament, že můžeme pořádně prověřit všechny navrhované komisaře či evropské ministry, mohu-li je tak nazvat.

Můžeme prověřit jejich kvality, kvalifikaci, jejich dosavadní práci. A všichni ti kandidáti na eurokomisaře už získali dvoutřetinovou většinu v příslušných výborech parlamentu. Máme dnes tedy slušné šance na velkou většinu i pro celou Evropskou komisi. A chceme hned začít pracovat, protože na stole je mnoho problémů a lidé od nás nyní očekávají, že budeme dělat svoji práci.

Vysvětlete mi jednu věc. V červenci vzniklo spojenectví frakcí, které zvolily Ursulu von der Leyenovou šéfkou Evropské komise i na další období, minulý týden zase jiné frakce podepsaly dohodu o spolupráci. A tento týden se opět jiné skupiny spojují k podpoře nové Evropské komise jako celku. Existuje tedy v současném Evropském parlamentu nějaká jasná stabilní koalice?

Povaha Evropského parlamentu je taková, že neexistuje žádná závazná koalice, která by byla vždy stejná, jako je tomu na národní úrovni. Na evropské úrovni je to jiné a měli bychom respektovat tuto zvláštní povahu evropské demokracie.

Ale je jasné, že tři centrální politické skupiny – tradiční frakce křesťanských demokratů a socialistů a také liberálové – mají zvláštní odpovědnost. Tvoří platformu, která má zaručit, že Evropská unie bude fungovat ze středu, směr Evropy se bude utvářet v politickém středu. A my tuto naši společnou vůli vyjadřujeme tou společnou dohodou.

Tato tekutá koalice – to že jednou budete vytvářet spojenectví s levicovými frakcemi, a podruhé zase s těmi na krajní straně spektra – je to dobrý základ pro budování vzájemné důvěry?

V Evropském parlamentu je tradičně zvykem, že se ta většina různě mění s ohledem na konkrétní otázky, které jsou zrovna na stole. Klíčovým prvkem teď je, že tady ve Štrasburku i v Bruselu víme, co je třeba dělat. Musíme se vypořádat s obavami lidí.

Podívejte se, co se děje v automobilovém průmyslu. Mnoho pracovníků se bojí o svou práci, musíme stabilizovat pracovní místa v automobilovém průmyslu. Musíme se také zaměřit na naše zemědělce. Ti mají spoustu starostí s byrokracií a dalšími formami zátěže.

Proto se nyní chceme pustit do práce. A pro nás v Evropské lidové straně jsou dvě klíčové priority: za prvé konkurenceschopnost, tedy ekonomická síla a důstojné příjmy pro slušné živobytí. Druhá priorita je bezpečnost v Evropě v době války na Ukrajině. A také otázky migrace a kontroly hranic.

Opakovaně mluvíte o tzv. sanitárním kordonu, za kterým by v europarlamentu měly zůstat krajně pravicové i krajně levicové politické frakce. Není ale sanitární kordon jen taková nálepka, zatímco za zavřenými dveřmi bude Evropská lidová strana vyjednávat a hledat většinu například i se skupinou Patriotů v tématech, jako je automobilový průmysl, zelená témata a tak podobně?

V evropských volbách zvítězila Evropská lidová strana. Jsme největší stranou v Evropské unii a jsme stranou Donalda Tuska v Polsku, který zvítězil nad Jaroslawem Kaczyńským.

Jsme součástí koalice v České republice, která zvítězila nad zkorumpovaným a populistickým Andrejem Babišem (ANO) a přivedla i Českou republiku zpět k protikorupčnímu přístupu založenému na právním státu. A jsme také stranou, která v Maďarsku bojuje proti Viktoru Orbánovi. Takže taková je naše povaha jako Evropské lidové strany.

Udělali jsme jasnou červenou čáru za všemi extremisty, kteří chtějí zničit jednotnou Evropu. Potřebujeme, aby Evropská unie byla co nejjednotnější, protože problémy zítřka související s Donaldem Trumpem nebo Čínou můžeme řešit pouze společně.

Přesto jste ale připraveni společně s krajními skupinami hlasovat…

My teď musíme hlavně řešit problémy. To je středobod všeho. Pokud chcete zastavit Babiše, pokud chcete zastavit populismus v Evropě, tak musíme řešit problémy lidí. A Evropa musí nyní jednat, zastavit debaty o taktizování a začít skutečně pracovat.

Kdo je pro vás nejproblematičtějším členem nové Evropské komise?

Podporuji celý balíček eurokomisařů. A je to dobrý balíček. Máme v něm 14 komisařů za Evropskou lidovou stranu, například Jozefa Síkelu, který bude mít v Evropské komisi silnou roli, bude mít portfolio zodpovědné za spoustu peněz.

Počítám tedy se silnou podporou pro novou Evropskou komisi. A od ní očekávám silnou vůli pracovat na evropských politikách, aby měla Evropa dobrou budoucnost.