Trochu jako taxi, ale za cenu běžného jízdného. Kraje jednají s obcemi o zavedení poptávkové dopravy

Kraje už teď jednají s obcemi, kde by se poptávková doprava dala využít. Třeba Jihomoravský kraj zvažuje její zavedení v oblasti kolem Velkých Opatovic nebo v okolí Holubic u Brna.

Funguje to trochu jako taxi, ale ne úplně. A stojí to tolik jako cesta linkovým autobusem. Se zavedením takzvané poptávkové dopravy počítá od července novela zákona o silniční dopravě

Jak by fungovala? „Novela by umožňovala zajišťování dopravy bez pevně stanoveného jízdního řádu v určité vymezené oblasti, kde by byly zastávky – buď klasické, nebo virtuální. A podle poptávek cestujících by software optimalizoval dráhu vozidla,“ popisuje pro Radiožurnál Jiří Horský, ředitel společnosti Kordis, která zajišťuje veřejnou dopravu.

Jízdu by si cestující objednávali například v mobilní aplikaci, stála by stejně jako na běžných linkách. Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident, začne platit od letošního července.