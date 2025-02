Izrael se připravuje na přijetí rukojmích i na obnovení války. Netanjahu pohrozil novou ofenzivou

Hamás potvrdil, že v sobotu propustí další tři izraelské rukojmí. Izraelská strana se na přijetí trojice mužů připravuje, zároveň ale pokračuje ve vojenských přípravách na možné obnovení války. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už dříve pohrozil novou silnou ofenzivou, pokud Hamás do sobotního poledne další rukojmí nepředá. Tel Aviv/Gaza 8:32 14. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelci nesou na protestu cedule se jmény rukojmích, kteří jsou stále zadržováni v Gaze | Foto: Miro Maman | Zdroj: Reuters

Zatím se neví, o jaká rukojmí jde. Ani Izrael nemá jména rukojmích, které má Hamás propustit. Hamás má dodat jména 24 hodin před propouštěním. V uplynulých kolech předávání rukojmích s tím měl vždy zpoždění.

23:48 Analytik Tureček: Kdyby o vystěhování Palestinců z Pásma Gazy mluvil místo Trumpa Putin, máme jasno Číst článek

Víme to, že to bude pravděpodobně trojice mužů. Hamás už zadržuje pouze muže až na jednu výjimku, a tou je žena se dvěma malými dětmi, jejichž osud zatím není vůbec jasný.

Každopádně do konce února, během první fáze příměří, má Hamás předat ještě devět rukojmích a osm těl. I potom ale zůstanou v Pásmu Gazy desítky dalších, kteří mají čekat na druhé kolo příměří, na druhou fázi.

Stanovený harmonogram

Byly a jsou zde snahy Izraele urychlit předávání rukojmích. Nakonec se ale zdá, že harmonogram původně stanovený dohodou – to znamená postupné přidávání po malých skupinkách – bude dodržený.

Nejspíš tedy nebude možné, že by Hamás předal víc lidí, případně všechny zbývající rukojmí, jak zaznělo ve varování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Potvrzují to i zdroje blízké vyjednávání.

Příměří v Gaze by mělo pokračovat. Hamás potvrdil propuštění rukojmí ve stanovených termínech Číst článek

Je pravda, že Donald Trump pohrozil Hamásu, že pokud nepředá všechna rukojmí do sobotního poledne, tak ho čeká peklo. Nakonec se ale sám Izrael spokojil s tím, že bude předávání pokračovat tak, jak bylo původně dohodnuté – to znamená, že do sobotního poledne očekává jen tři rukojmí a o týden později pak další.

Hamás teď nemá důvod nějak urychlit předávání rukojmích. Jednání o druhé fázi, která už dávno měla začít, nepokročila, respektive ještě stále nezačala. Přijít teď o všechny zbývající rukojmí najednou by tím pádem pro Hamás nedávalo smysl.

Příměří v Pásmu Gazy drží už skoro měsíc a některé věci se pro tamní obyvatele mění – i když velmi pomalu. Základní přísun humanitární pomoci se výrazně zvýšil, potraviny, léky a dostupnost potravin jsou výrazně lepší.

Díky tomu se také snižují ceny, které byly během války v Pásmu Gazy naprosto astronomické, stále ale chybí stany, ubytovací buňky, chybí buldozery na odklízení trosek a hledání dalších obětí, které pod troskami jsou.

11:00 Velvyslankyně: Trump situaci v Gaze nepomáhá. Přesto věřím, že příměří bude v této fázi pokračovat Číst článek

Právě stany jsou například potřeba asi ze všeho nejvíce, protože jde o obrovské množství lidí. Střechu nad hlavou nemá asi 70 procent populace Pásma Gazy – skoro dva miliony lidí, kteří potřebují nějaké provizorní ubytování – tím spíš, že teď je na Blízkém východě skutečně zima, v noci jsou teploty kolem nuly. Pro tyto lidi je to stále velice obtížné a situace ohledně ubytování se pro ně nijak nelepší.

Argumentace Hamásu

Hamás tvrdí, že Izrael porušuje podmínky příměří. Argumentoval hlavně tím, že Izrael zadržuje část humanitární pomoci, respektive ji omezuje. Například vůbec nedovoluje přesun buldozerů a těžké techniky, která by se mohla použít na odklízení sutin.

Dále také Hamás argumentoval tím, že Izrael brzdil návraty Gazanů do svých domovů na severu Pásma Gazy. A také tím, že během příměří, které trvá skoro měsíc, tak izraelští vojáci zastřelili zhruba stovku lidí. To jsou všechno argumenty Hamásu.

Nejpravděpodobnějším argumentem, který Hamás nevyslovil, je to, že se stále ještě nejedná právě o druhé fázi příměří, která má navázat okamžitě na tu první a tím pádem to pro Hamás není žádná záruka, že příměří bude pokračovat.