Je bizarní, jak rychle si lidé zvyknou na to, že jim spadne raketa do města, říká kameraman Hönig

Delší čas žil v Moskvě jako kameraman. Patnáct let teď natáčí na Ukrajině, v Rusku, Gruzii a Německu. Říká, že Rusko je ohromná země plná inteligentních a kreativních lidí. „Je hrozně ošemetné vzít nějakou zemi, nějakou společnost a nějak to zevšeobecnit," popisuje kameraman a fotograf Vojtěch Hönig v pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus. Osobnost Plus Praha 11:51 26. září 2024

Ruský prezident Vladimir Putin navrátil Rusům pocit moci. „V době jeho vládnutí šla ohromně rychle nahoru ekonomika a životní úroveň, což je hrozně důležité,“ soudí.

„A pocitu moci velmi pomohl Krym. Když Rusko začalo okupovat Krym, tak popularita Vladimira Putina vylítla opravdu velmi rychle,“ vysvětluje fotograf a kameraman Vojtěch Hönig.

Rusové nechtějí válku, ale v Rusku se to nazývá speciální vojenskou operací.

„Po plnohodnotné invazi byl proveden takový zajímavý průzkum, kde se mimo jiné ptali jak Rusů, tak Ukrajinců, co by vzkázali svým sousedům. A zatímco u Ukrajinců odpověď oscilovala mezi ‚jste vrazi a napadli jste nás‘ až po ‚jak jste toto mohli udělat, vždyť jsme přece bratrské národy?‘ Tak z ruské strany odpovědi byly ‚nebojte se, my za vámi přijdeme a pomůžeme, osvobodíme vás od zla, které tam máte‘,“ popisuje Hönig.

Dřív žil v Rusku. „Je hrozně ošemetné vzít nějakou zemi, nějakou společnost a nějak to zevšeobecnit. Co se týče mých přátel a kamarádů, tak ti většinou už nežijí v Rusku, ale kvalitní lidé tam jsou, tak jako jsou všude,“ zdůrazňuje.

Role Západu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nyní ve Spojených státech představuje plán na vítězství ve válce s Ruskem. „Pro obyčejné lidi tento plán není téma. Pro ně je téma, ‚jak já přežiji dneska‘,“ přibližuje kameraman.

Z rozhovorů s vojáky má pocit, že si nedovedou představit, že přijdou o kus Ukrajiny. „Bojují o každý kousek země a každý kousek znamená stovky, tisíce životů. Ztratit nějaké území je v jejich očích prohra,“ říká Hönig a doplňuje: „Vojáci každý den vidí, co by se stalo, kdyby nebojovali. Tohle je pro ně motivace.“

Spekuluje se o tom, že Američané dodávají přesně tolik zbraní a munice, aby se mohla Ukrajina rámcově bránit, ale zdaleka ne tolik, kolik by Kyjev potřeboval k vítězství. Tak to Ukrajinci cítí.

„Začalo to po velké invazi. ‚Dáme vám lékárničky, helmy a vesty, ale fakt vám nedáme zbraně, protože my jsme Evropani a my máme rádi mír‘,“ popisuje Hönig.

„Zbraní bylo a bude vždycky málo, munice bude málo. Ale Ukrajinci se s tím vždycky dokážou nějak vyrovnat a nějak se adaptovat. Ukrajinská společnost nikdy nezažívala žádnou extrémní stabilitu, tak si lidé prostě zvykli na to se vždycky přizpůsobit,“ hodnotí kameraman.

Generace Nika

Vojtěch Hönig nyní pracuje na projektu o mladých Ukrajincích. Už dříve natáčel reportáž o osmnáctileté ukrajinské dívce. Domluvili se, že druhý den dorazí znova a něco dodělají. Nepřišla, byla mrtvá.

„Já to samozřejmě prožívám. Zároveň tam nejezdím kvůli tomu, abych se zhroutil, potřebuji tam pracovat. A v momentě, kdy bych byl úplně cynický vůči takovým věcem, tak bych nechtěl tuto práci dělat. Protože jsem silně přesvědčen, že ten, kdo nějakým způsobem vypráví příběh, tak ho má částečně i trošku prožívat,“ svěřuje se kameraman.

„Projekt se bude jmenovat Generace Nika, protože ta dívka se jmenovala Veronika. Chci trošku přibližovat životy mladých lidí, přibližovat to, jak vypadá život mladého člověka, když mu válka ukradne dospívání,“ říká Hönig a srovnává:

„Je bizarní, jak rychle si lidi zvyknou na to, že jim spadne raketa do města. Kdybych to měl přirovnat, tak je to, jako když se u nás stane bouračka, někde se ťuknou dvě auta, přijede tam záchranka, přijedou hasiči.“

Jak si Vojtěch Hönig vysvětluje, že drtivá většina Rusů zjevně přebírá Putinovy narativy? A jaká je podle něj současná mladá ukrajinská generace, která zažívá válku?