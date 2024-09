Ukrajina čelí mimořádně těžkému náporu ruských sil u Vuhledaru. Tamním obráncům už ale docházejí síly

Ukrajinská armáda svádí v Doněcké oblasti na východě země jedny z nejtěžších bojů. Ruská armáda se pokouší dobýt hornické město Vuhledar v Donbasu, které je od roku 2014 jedním z hlavních opěrných bodů Ukrajinců. Ruiny města Ukrajincům slouží jako pevnost, tamní obránci už jsou ale vyčerpaní. Od zpravodaje z místa Kyjev 10:18 25. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruiny města Vuhledar Ukrajincům slouží jako pevnost | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Situace je mimořádně těžká, zdá se, že až kritická. Ukrajinci zastavili Rusy v postupu na města jako je Myrnohrad a Pokrovsk a soustředili se na města Kurachovo a zejména Vuhledar, který leží přímo na válečné linii, nikdy nebyl Rusy obsazený. Je to jeden z nejdůležitějších prvků ukrajinské obrany v Donbasu. Ruiny města se staly takovou pevností podobně jako Avdijivka před časem. Tu se bohužel nepodařilo udržet a padla.

Podle toho, co jsme viděli, když jsme projížděli v několikakilometrové vzdálenosti od Vuhledaru, osud města může být podobný jako Avdijivky, že ho Rusové dostanou pod svoji kontrolu. Stále tam zůstává několik desítek lidí, hlavně je tam ale ukrajinská armáda, která je totálně vyčerpaná bez rotací, jak si stěžovali vojáci.

Město zřejmě padne

Zřejmě město bohužel padne a Rusové budou mít otevřený prostor za městem směrem k dalšímu postupu na západ, což pro ukrajinské ozbrojené síly vůbec nevypadá dobře.

Na druhou stranu velmi horečnatě budují obranné linie v celé oblasti kolem města. Ukrajinci se zřejmě budou muset uchýlit za tamní příkopy. Už to ale nebudou mít tak „komfortní“ jako ve městě, které se přeci jen lépe brání.

Zdá se ale, že pád pro Rusy prioritního města Pokrovsk se neblíží, protože se Ukrajincům podařilo ruský postup přinejmenším velmi silně zpomalit, pokud ne zcela zastavit. Rusové se také přeskupili tam, kde je pro ně jednodušší postup.

To znamená Kurachovo, Vuhledar a jiná města v Doněcké oblasti, jako je Toreck. To ale neznamená, že město není v ohrožení. V úterý, když jsme projížděli městem, tak to vypadalo docela hrůzostrašné, ozývaly se detonace.

Zahynuli tam v úterý dva lidé, kteří byli momentálně na ulici – dva mladší muži u svého domku. Město už je prakticky vylidněné, zůstalo tam z 50 000 lidí možná 15 000, děti už se podařilo snad všechny evakuovat. Zákaz vycházení je prakticky nepřetržitý. Lidé mohou na ulici jen od jedenácti do tří odpoledne třeba si nakoupit. Ale co by nakupovali, když obchody už vlastně nefungují? Nefunguje tam už skoro nic.

Evakuace z oblasti

Byli jsme s humanitárním pracovníkem Olegem Tkačenkem evakuovat jednoho člověka z vesnic u Vuhledaru, tomu spadla ruská kazetová bomba na dům – ten celý kompletně zničila a on zůstal s jednou igelitovou taškou bez dokumentů, beze všeho. Jeho dcera volala ze Švýcarska a poprosila Olega, jestli bychom ho odsud nemohli nějakým způsobem dostat.

Působí tam řada dalších organizací, policisté, Bílí andělé, Andělé spásy… Tedy organizace, které mají povolení – oblast je jinak prakticky uzavřená pro humanitární organizace, pro novináře bez zvláštního povolení a podobně. Je nesmírně komplikované během ostřelování odtud lidi dostat. Jejich život je nesmírně těžký, většina z nich si balí kufry, tašky a chce odjet někam dál do bezpečí.