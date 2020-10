Kauza kolem kardinála Pella: australská policie prověří přesuny peněz z Vatikánu

Australští auditoři předali policii informaci o převodu víc než 700 tisíc eur (19 milionů korun) z Vatikánu do Austrálie. Peníze měly hrát roli v odsouzení kardinála George Pella. S odvoláním na zdroje z Říma o tom ve středu informoval list The Sydney Morning Herald. Australský soud loni Pella usvědčil ze zneužívání nezletilých a odsoudil ho k šestiletému žaláři. Letos ale nejvyšší soud rozsudek zrušil. Kardinál se letos vrátil do Vatikánu.

