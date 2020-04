Rekonstrukci Notre-Dame stihneme do olympiády, doufá Macron. Kvůli koronaviru se ale zastavila

15. duben, kolem půl sedmé večer - katedrála Notre-Dame začíná hořet. Oheň se rychle šíří v podkroví ze 13. století. Kvůli dřevěným trámům se mu přezdívalo „les“. „Plameny spalovaly střechu a začínaly se dostávat ven. Okamžitě jsme požádali o posily. Naší prioritou bylo zastavit šíření plamenů a zabránit tomu, aby všechno shořelo,“ citoval Radiožurnál Philippa Demaye.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Před rokem začala hořet katedrála Notre-Dame. Co se tehdy stalo a jak probíhá rekonstrukce, si poslechněte v reportáži Martina Baluchy

Ten byl jedním z vedoucích hasičů. První z nich byli na místě do několika málo minut. Celkem požár hasilo na 400 hasičů. „Vůbec jsem nevěděla, co mám čekat. Zespoda bylo vidět, že střecha hoří. Netušili jsme ale, jak hodně. Až když jsme vylezli nahoru, tak jsme zjistili, jak je to dramatické,“ popsala hasička Myriam Chudzinskiová. Po úzkém schodišti a s těžkou výbavou vyšplhala až do vrchních pater katedrály, kde bojovala s plameny. Nakonec se ale se svými kolegy musela stáhnout.

Krátce po osmé hodině večer se zřítila úzká věž z 19. století a shořely taky dvě třetiny střechy. Lidé v blízkém okolí zpívali a modlili se, aby katedrála nespadla. Tomu nakonec hasiči dokázali zabránit. Plameny ale zničily vitráže, část nosných kleneb v chrámové lodi i některá umělecká díla.

Kvůli dubnovému požáru se nebude v Notre-Dame sloužit půlnoční mše, poprvé po 200 letech Číst článek

„Je mi tolik, že už nikdy neuvidím opravenou katedrálu a to mě rmoutí. Hned jsem si říkal, že jsem něčeho takového už mohl být ušetřený,“ řekl Radiožurnálu krátce po tragédii důchodce Gabriel.

Podle prokurátora požár mohla zavinit špatně uhašená cigareta nebo porucha na elektroinstalaci. Po uhašení plamenů se zvedla vlna solidarity. Jednotlivci i velké nadnárodní společnosti přislíbili v přepočtu přes 25 miliard korun na rekonstrukci slavné památky.

Zastavení rekonstrukce

Záhy se také objevily první návrhy na přestavbu slavné památky. Ve vizualizacích se objevuje například střešní skleník, včelín nebo zlaté plameny. Plán slovenského architektonického studia zase počítal s výstavbou vysoké bílé věže na střeše, která by do oblohy vyzařovala bílý paprsek.

Projekty na přestavbu památky ale rychle přebily aktuální problémy - vyšší koncentrace olova v ovzduší po požáru, špatné počasí a teď pandemie koronaviru.

Katedrála se pro úzký okruh kněží otevřela na Velký pátek. Bohoslužbu před trnovou korunou sloužil arcibiskup Michel Aupetit | Zdroj: Reuters

Katedrála se pro úzký okruh kněží otevřela na Velký pátek. Bohoslužbu před trnovou korunou sloužil arcibiskup Michel Aupetit, který měl na hlavě stavbařskou přilbu. Pařížský arcibiskup pro televizi BFMT řekl, že katedrála stále žije.

Pandemie koronaviru zastavila její rekonstrukci 16. března. Francouzský prezident Emmanuel Macron věří, že se památku podaří obnovit do roku 2024, kdy bude Paříž hostit olympijské hry.