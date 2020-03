Krize na řeckých hranicích byla vyvolaná za politickým účelem, říká velvyslanec Karfík

Řecko se nadále potýká se silnou uprchlickou vlnou poté, co desítky tisíc migrantů poslal k hranicím Evropské unie turecký prezident. Český velvyslanec v Řecku Jakub Karfík v té souvislosti upozorňuje, že pohyb migrantů je motivován především politicky, nikoliv situací lidí samotných. Je ale správné, že Řecko nechce pustit migranty za hranice EU? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:22 9. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řečtí policisté hlídají hraniční přechod Pazarkule-Kastanies na hranici Turecka s Řeckem | Foto: Florion Goga | Zdroj: Reuters

„Řecko pozastavilo azylové řízení na 30 dní v důsledku určité situace, kterou musí řešit, neřeklo, že azylové řízení dělat nebude,“ upozorňuje Karfík s tím, že do jaké míry je to v souladu, nebo rozporu právem EU, to v tuto chvíli posuzuje Evropská komise.

Dodává také, že i česká vláda vždy kladla důraz na to, aby se chránila evropská hranice. Jaké politické řešení ale Evropská unie může v této situaci nabídnout?

„Krize byla vyvolaná za politickým účelem a je správné a legitimní, že tomuto politickému tlaku EU neustupuje,“ vyzdvihuje s tím, že i turecká strana nese značný díl odpovědnosti, měla by se na řešení podílet a uprchlíky vzít zpět na své území.

Upozorňuje, také, že hlavní masa, která přichází do Řecka, nejsou uprchlíci před válečným konfliktem. A nebyla to ani akcelerace bezpečnostní situace v Idlibu, která by je přivedla na řeckou hranici. „Ty se totiž nedostanou ani do Turecka,“ upozorňuje.

Prvním pozitivním signálem nicméně podle něj ale je, že v průběhu víkendu se z prostoru země nikoho stáhla značná část rodin s dětmi. „Do celé situace také budou nepochybně zapojeny humanitární organizace,“ dodává.