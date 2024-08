Tři obvinění z útoků na USA 11. září 2001 se kvůli hrozícímu trestu smrti přiznali, píše americký deník

Tři muži obvinění ze zosnování teroristických útoků z 11. září 2001 na Spojené státy, kteří jsou ve věznici Guantánamo na Kubě, souhlasili s přiznáním viny týkající se obvinění ze spiknutí výměnou za doživotí namísto hrozícího trestu smrti. Píše to list The New York Times. Washington 6:36 1. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tři muži obvinění ze zosnování teroristických útoků z 11. září 2001 na Spojené státy, kteří jsou ve věznici Guantánamo na Kubě, souhlasili s přiznáním viny (ilustrační foto) | Foto: zdroj: Flickr, CC BY-NC-ND 2.0, Mark Yokoyama

Američané zadrželi podle zdrojů New York Times islamistické radikály Muhammada z Pákistánu, Attaše z Jemenu a Havsávího ze Saúdské Arábie v roce 2003. Případ však zabředl do přípravného řízení, které se soustředilo na otázku, zda jejich mučení v tajných věznicích Ústřední zpravodajské služby (CIA) kontaminovalo důkazy proti nim, píše New York Times.

Informace o dohodě se nyní podle něj objevila v dopise žalobců válečného soudu rodinným příslušníkům obětí útoků z 11. září. „Výměnou za odstranění možného trestu smrti tito tři obvinění souhlasili s přiznáním viny ve všech obviněních z trestných činů, včetně vraždy 2976 lidí,“ uvádí se v dopise.

Při útocích v roce 2001 zemřelo v USA téměř 3000 lidí. Dvě civilní letadla unesená islámskými radikály narazila 11. září do mrakodrapů Světového obchodního centra. Další letadlo o několik desítek minut později narazilo do budovy Pentagonu a čtvrté se zřítilo do polí v Pensylvánii.

Bývalý člen vedení teroristické organizace Al-Káida Chálid Šajch Muhammad je podle amerických vyšetřovatelů hlavou útoku. Zadržen byl v únoru 2003 v Pákistánu, v září 2006 byl převezen z některé z tajných věznic americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) do věznice na americké základně Guantánamo na Kubě, kde setrvává s dalšími islámskými radikály.

Další dva z původně pěti obžalovaných z útoku z 11. září součástí dohody nejsou, podotkl New York Times.