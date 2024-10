V Německu vyhořela nová stanice hasičů, nebyl v ní požární hlásič. Škoda je 500 až 600 milionů korun

V německé spolkové zemi Hesensko ve středu vyhořela zbrusu nová hasičská stanice. K překvapení mnohých v ní nebyl požární hlásič. Nikomu se nic nestalo, ale na budově a záchranářské technice vznikly podle agentury AP škody odhadem za 20 až 24 milionů eur (504,6 milionu až 605,6 milionu korun). Berlín 20:39 17. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Německu vyhořela nová stanice hasičů, nebyl v ní požární hlásič (ilustrační foto) | Foto: IMAGO/Fotostand | Zdroj: Reuters

Nová hasičská stanice ve Stadtallendorfu funguje od ledna a podle internetových stránek časopisu Stern ji úřady vychvalovaly jako „moderní a inovativní zařízení vybavené nejmodernější technikou“.

Požární hlásič na stanici ale chyběl. Ukázalo se, že podle předpisů není nutné alarmy do staveb, jako jsou hasičské stanice, instalovat. Šéf hesenských hasičů Norbert Fischer řekl, že „si myslí, že to, co se stalo, donutí mnoho lidí zamyslet se a jednat“.

Hořet začalo jedno ze zásahových vozidel, ve kterém byly dobíjecí baterie. Není vyloučené, že se vzňala přehřátá nabíječka. Podle Sternu oheň zasáhl devět z deseti záchranářských aut a hasiči zabránili tomu, aby se oheň šířil dále do budovy.

Plameny se rozšířily obrovskou rychlostí, a tak podle Fischera není jisté, zda by požární hlásič škodám dokázal zabránit.