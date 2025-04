Kraslice maluje 93letý František Pejchal ze Strakonic po celý rok. Každá je originál

„Nejprve si musím nakreslit nějaký mustr. Dřív jsem to nedělal, ale teď to dělám takové lepší. Pořád jsem okukoval věci v obchodech, kde mají hrníčky a podobně, z toho jsem si vždycky nějaký základ vzal,“ popisuje pro Radiožurnál František Pejchal.

Vášeň pro malování kraslic se v něm probudila před devatenácti lety, ačkoli k výtvarnému umění nikdy předtím netíhl. Prvním impulsem byla panna vytvořená z vajíčka, kterou s manželkou objevili na velikonočních trzích.

Zpočátku zdobil vajíčka obyčejně - barvou z drogerie a nálepkami z časopisů. Postupem času ale techniky vylepšoval.

„Celkem se mi to líbilo, jenom to obyčejné vajíčko, ale pak jsem si řekl, že bych mohl malovat,“ vypráví Pejchal.

Kraslicím věnuje mnoho času. „Když si k tomu sednu, tak maluji třeba tři hodiny. Těžko se pak už zvedám, to víte, je to moc, ale zkrátka pracuji, dokud to není hotové,“ říká.

Na různé trhy ho doprovází dcera Eva Čadková. „Já nemaluji, pouze pomáhám šít stužky na protahování. Jsem ráda, že to tatínka baví a jsem překvapená, jak umí vymyslet ty vzory, co z toho dokáže udělat a že každé vajíčko je jiné. Obdivuji, že se mu u toho netřesou ruce a tu jeho trpělivost,“ komentuje.

Momentálně ale Pejchalovi schází dodavatel vyfouknutých vajíček. „Sháněl jsem je vždycky ve škole, kde byla nějaká kuchařka, kterou jsem uhranul. Naposledy to byla přímo vedoucí kuchyně, která mi sama vajíčka vyfukovala. Dala mi jich asi 600. Teď už vůbec žádná vajíčka nemám, tak jsem skončil. Nemám, co bych dělal,“ dodává.

Za dvě desetiletí vytvořil František Pejchal na deset tisíc kraslic. Každá z nich byla originál. A končit se mu ještě nechce. S úsměvem říká, že pokud sežene vajíčka a bude mít stále pevnou ruku, štětec neodloží.