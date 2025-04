‚Stát selhal.‘ Soud ‚přelomovým‘ rozhodnutím uznal, že Česko shromažďuje data z mobilů protiprávně

Městský soud v Praze pravomocně vyhověl žalobě novináře Jana Cibulky kvůli povinnému shromažďování údajů o tom, kdy, odkud a s kým si uživatelé volali a psali. Podle soudu je hromadné sbírání těchto dat v rozporu s evropskou legislativou. Nařídil ministerstvu průmyslu a obchodu, aby se Cibulkovi za zásah do jeho práv omluvilo a uhradilo náklady řízení. Resort se může proti pravomocnému verdiktu ještě dovolat. Původní zpráva Praha 6:45 23. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Operátoři uchovávají mimo jiné data o tom, kdy a z jakého místa se uživatelé mobilních telefonů připojují na internet (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Máme za to, že v tomto případě stát nerespektoval unijní právo, nápravu po dlouhou dobu nesjednal. A tím, že žalobce byl vystaven ze strany státu nedůvodnému zásahu do jeho základních práv, odvolací soud shledal jeho žalobu důvodnou. A to ve formě, v jaké se domáhal satisfakce – tedy omluvou,“ konstatovala soudkyně Jana Tondrová v odvolacím sporu mezi novinářem Českého rozhlasu Janem Cibulkou a ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nejvyšší soud podpořil novináře Českého rozhlasu. Nařídil otevřít spor o uchovávání údajů o komunikaci Číst článek

Ve sporu jde o tzv. data retention, zákonnou povinnost telekomunikačních firem, například mobilních operátorů, shromažďovat a uchovávat o svých uživatelích provozní a lokalizační údaje. Jednoduše to, kdy, kde a s kým si daný uživatel volal a psal. Povinnost se týká jak mobilních telefonů, tak i pevných linek.

K těmto informacím může mít podle současné úpravy přístup policie, zpravodajské služby či Česká národní banka. Ministerstvo hájilo „data retention“ bezpečnostní situací v zemi. Údaje totiž policii umožňují spojit konkrétního uživatele s konkrétní službou na internetu. A tím mu třeba prokázat trestnou činnost či zabránit v jejím páchání.

Jenže soud nejnovějším pravomocným verdiktem konstatoval, že zásah do základních práv způsobený touto úpravou aktuální bezpečnostní situaci v zemi neodpovídá. A ministerstvo si tak nedokázalo rozdíl oproti evropské legislativě obhájit.

„Dospěli jsme k závěru, že stát selhal, když nepodrobil tuto zákonnou úpravu judikatuře Evropské unie. Přitom se nejedná o okrajovou záležitost, ale týká se to všech občanů České republiky, protože všichni jsou uživateli komunikačních technologií. Stávající právní úprava dává možnost shromažďovat jmenovaná data plošně, až na dobu šesti měsíců, což je neúměrné ve srovnání s ostatními státy, které takovou úpravu buď nemají, nebo mají tuto dobu výrazně kratší,“ vysvětlila verdikt soudkyně.

Přelomový verdikt

Podle advokáta Jana Vobořila z organizace Iuridicum Remedium, který novináře Cibulku ve sporu zastupoval, jde o přelomový rozsudek. „Verdikt navazuje na předchozí rozhodnutí Nejvyššího soudu, považujeme ho za přelomový. Předpokládáme, že se protistrana bude dovolávat. Ale už teď máme v ruce pravomocné rozhodnutí, které říká, že ‚data retention‘ je v rozporu s evropským právem,“ upozorňuje.

Sledování mobilů zůstává – pro policii i marketing. Co o vás ví váš telefon nebo e-mail? Číst článek

Pokud by na dovolání nedošlo, musel by podle Vobořila stát uchovávání dat revidovat. „Jinak by se otevíral prostor pro řadu dalších žalob, včetně toho, že by musel hradit náhrady za škody. Takže z mého pohledu by bylo jedinou rozumnou reakcí státu ‚data retention‘ zrušit,“ konstatuje advokát.

Právní zástupce ministerstva průmyslu a obchodu se k verdiktu vyjádřit nechtěl s tím, že k tomu nemá mandát. Nevyloučil ale, že resort dovolání k Nejvyššímu soudu skutečně využije, aby předešel „nebezpečnému precedentu“ dalších žalob.

Současnému verdiktu předcházela série rozhodnutí obvodního a městského soudu, které původní žalobě novináře Cibulky nevyhověly s tím, že stát neodpovídá za legislativní činnost. Újma, která mu tedy měla být způsobena uchováváním dat, byla původně podle soudů jen potenciální, nikoliv konkrétně doložená.

To ale zvrátil rozhodnutím Nejvyšší soud, který uvedl, že stát odpovídá za porušení evropského práva, pokud neprovede řádnou transpozici dané směrnice do vnitrostátního práva. A případ vloni vrátil na začátek s příkazem doplnit dokazování. Nově se odvolací soud přiklonil na Cibulkovu stranu.