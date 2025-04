‚Bezpečnější než parkování Nerudové.‘ Předseda Motoristů hájí Turkovu 200kilometrovou rychlost

Policie prověřuje překročení povolené rychlosti na dálnici, kterého se údajně dopustil europoslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek. Fotografii, kde tachometr ukazuje rychlost více než 200 km/h, sám zveřejnil na instagramu. „Filip Turek je mimořádně zkušený závodní jezdec, a proto velmi dobře ví, co rychlost obnáší,“ říká pro Radiožurnál předseda Motoristů Petr Macinka. K závěrům policie se podle něj Turek jistě nějak postaví. Rozhovor Praha 13:35 22. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Motoristů Petr Macinka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaký smysl nebo účel podle vás zveřejňování podobných videí na sociálních sítích má?

Předně je třeba říci, že Filip Turek zveřejnil na svých sociálních sítích asi 20 fotografií z cesty do Bavorska.

Byly to fotografie, které popisovaly ten průběh jeho návštěvy, tedy diskuse s konstrukčním týmem BMW, návštěvy různých fyzikálních ústavů nebo technologických univerzit a tak dále. A pouze asi dvě fotografie z těch 20 se týkaly té cesty, když tam jel.

Jaký smysl má uveřejnění těchto dvou fotografií?

To, že si někdo z těch 20 fotografií vybere tyto dvě a snaží se to použít potom jako poškozování svého politického oponenta, což se stalo, tak potom to rozpoutává mediální bouři, které jsme byli svědky v posledních dvou dnech.

To jaksi není na naší straně, že my bychom tyto dvě fotografie vydali a chlubili bychom se jim na sociálních sítích.

Hranatá výzva

Ono to tak původně vypadalo. Lidé si dali tu práci, že vyvrátili ze samotných videí tvrzení Filipa Turka, že jel po dálnici v Německu v místech, kde není omezená rychlost. Ve skutečnosti ale mělo jít o dálnici D5. Nebylo by fér to přiznat?

Já jsem včera viděl v hlavních večerních zprávách rozhovor s Filipem Turkem, kde on připouští, že jedna ta fotografie byla v Německu a druhá spíš ne. To není nic, že bychom nějak mlžili nebo to zamlčovali.

Počkejte, když řekne „spíš ne“, tak to nevidíte jako mlžení? Buď je to ano, nebo ne.

Prostě netvrdil, že to bylo tak, jak vy naznačujete. A jestli to teď řeší policie, no tak nechť to policie řádně prošetří a nějakým způsobem se k tomu vyjádří. A Filip Turek se k tomu nepochybně postaví.

Pro Blesk jste prohlásil, že je vám to úplně jedno. Platí to i ve chvíli, kdy se množí případy, kdy příznivci na jeho podporu napodobují vašeho čestného prezidenta? Natáčejí se taky v rychlé jízdě?

Filip Turek sám vyzval své fanoušky k opatrnosti a zároveň také, poté, co viděl, že média začala tuto kauzu nafukovat, že ovládla celý mediální prostor, tak on sám vyzval své fanoušky, ať od toho upustí.

Explicitně napsal, protože se to komentovalo nějak jako Hranatá výzva, aby upustili od té Hranaté výzvy, že to není v pořádku, ať to nedělají. Čili Filip Turek nikoho k ničemu takovému nevybízel, nenabádal, a naopak když viděl, že se to děje, nabádá k tomu, aby to lidé nedělali.

Neměli byste se přidat jako Motoristé sobě a právě naléhat i na vaše členy a jeho příznivce, aby skutečně od takových činů upustili? Jednoznačně se k tomu postavit?

Říkám, Filip Turek zveřejnil na svých sociálních sítích výzvu, aby od toho upustili a aby to nedělali. On má největší dosah na sociálních sítích. Za mě je v pořádku, že to udělal, a je to určitě správný krok, je to racionální krok.

‚Zkušený závodní jezdec‘

„Václav Havel za to samé hrdinou, já lovnou zvěří těch stejných médií.“ To napsal Filip Turek s odkazem na to, že i bývalý prezident někdy překročil povolenou rychlost. Připadá vám to jako racionální argumentace?

Myslím, že to je docela trefení hřebíčku na hlavičku. Václav Havel byl miláčkem médií a říkala „Jé, on jel 200 kilometrů v hodině v uvozovkách ve staré Škodovce“ a bylo to v pořádku.

Zatímco totéž u Filipa Turka je málem hrdelní zločin. Já tady musím říct, že Filip Turek je mimořádně zkušený závodní jezdec, a proto on velmi dobře ví, co rychlost obnáší.

Tím spíš by ale měl na českých dálnicích dodržovat povolenou rychlost, ne?

To by měl. Ale znovu říkám, pakliže to teď vyšetřuje policie, tak ta k nějakému závěru dospěje a Filip Turek se k tomu závěru nepochybně nějak postaví. Ale myslím, že zrovna v jeho případě je dvousetkilometrová rychlost určitě bezpečnější než třeba parkování Danuše Nerudové, protože on je zkušený závodní jezdec.