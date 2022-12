Osvobození bylo, jako kdybychom se znovu narodili, říká nova šéfka chersonské vojensko-civilní správy

Do ukrajinského Chersonu se po krůčcích vrací předválečný život. Devět měsíců město okupovala ruská invazní vojska. Stáhla se odtud před necelým měsícem a teď Cherson ostřelují z druhého břehu. „Palba poškodila mnoho objektů infrastruktury a obytných domů. Trpí tím absolutně nevinní lidé,“ říká čerstvě jmenovaná šéfka vojensko-civilní správy města Halina Luhová. Od stálého zpravodaje Cherson 11:00 5. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Chybí nám lidi, a proto mnohé komunální služby nefungují. Naštěstí nám pomáhá celá Ukrajina,“ říká Luhová | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Radnice města Chersonu pracuje v provizorních podmínkách v podzemí jednoho z domů s důkladnou ochranou, ale je tady chladno. Mají tady Starlink, internetové spojení se světem. Za počítači tady sedí všichni, kteří se teď pokoušejí vrátit městu jeho normální život. Sedí v kožichu, popíjejí horký čaj, ale počítače mají nažhavené.

Za jedním z těchto stolu sedí i Halina Luhová, kterou prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno jmenoval šéfkou civilně-vojenské správy osvobozeného Chersonu.

„Situace ve městě je složitá. Nepřítel z levého břehu Dněpru neustále terorizuje naše město. Ostřeluje všechny městské části - z raketometů Grad, z děl a minometů. Palba poškodila mnoho objektů infrastruktury a obytných domů. Trpí tím absolutně nevinní lidé a ani poslední noc nebyla, bohužel, klidná. Zničeny byly desítky domů v městské části Ostrov, v říčním přístavu nebo v Antonivce. Nepřátelské pozice jsou vzdálené jen kilometr od nás. Zónou rizika je proto nejen celé pobřežní pásmo – na dostřel je i okolí Chersonu,“ popisuje zpravodaji Českého rozhlasu na Ukrajině.

Vedení Chersonu proto vyzvalo zejména obyvatele pobřeží, aby své domovy dočasně opustili.

„Lidé odjíždějí. Organizovali jsme evakuaci a každý den odpoledne vypravujeme evakuační vlak z Chersonu do Chmelnyckého. V centru jsou otevřené Stanice nezlomnosti, kde naši sociální pracovníci sestavují evakuační seznamy. Lidé se tam také mohou ohřát, dobít si telefony nebo laptopy a dozvědí se tam, kde dostanou humanitární pomoc. Teď je ve městě 18 takových výdejen.“

Potíže jsou s lékařskou pomocí obyvatelům Chersonu, upřesňuje Halina Luhova. Část zařízení nemocnic vydrancovali a odvezli ruští vojáci.

„Všechny lékárny fungují normálně, ale problém je například s porodnicí. Nemáme inkubátory pro naše nemluvňata. Nehledě na složité podmínky, děti se rodí dál. Od 11. listopadu, od osvobození, se narodilo už deset dětí, z čehož máme obrovskou radost. Malinká Chersončata jsou potvrzením, že život v našem městě jde dál.“

Město Cherson se v první řadě musí postarat o sociálně slabé a hendikepované.

Lidé si chtějí zachránit život

„V každé ze tří městských části jsou střediska pomoci, která fungovala po celou dobu okupace. V každém z nich pracovalo 50 osob, které pomáhaly hlavně občanům, kteří se sami nemohou pohybovat a leží doma. Bohužel, máme problém s nedostatkem sociálních pracovníků i zaměstnanců městského úřadu a komunálních podniků.“

„Je to tím, že lidé si chtějí zachránit život a odjíždějí jinam na Ukrajinu nebo do zahraničí, protože v Chersonu je to velmi nebezpečné. Chybí nám lidi, a proto mnohé komunální služby nefungují. Naštěstí nám pomáhá celá Ukrajina. Jedna společnost z Dnipra a dvě z Krivého Rohu nám pomáhají odstraňovat následky ostřelování. Na základě podniku Parky Chersonu plánujeme vytvořit jednu velkou městskou firmu, která bude zaměstnávat lidi – a ti budou odklízet trosky, sadit stromy, natírat – zkrátka dělat vše, co je potřeba.“

V Chersonu zůstala jen třetina předválečného obyvatelstva. „K 24. únoru, kdy začala válka, u nás žilo 333 tisíc obyvatel. Aktuální počet jsme zjistili na základě žádostí o finanční příspěvek, který poskytuje OSN. Provedli jsme i vlastní sčítání – a to tak, že naši pracovníci chodili dům od domu, byt od bytu a ručně zapisovali počty lidí – internet ani telefony totiž nefungovaly. Teď už spojení máme a údaje jsme převedli do elektronické podoby – takže teď žije ve městě zhruba 100 tisíc obyvatel,“ upozorňuje Halina Luhová, šéfka městské vojensko-civilní správy.

Motorem všech, kteří se o ně a o město starají, je hlavně radost z osvobození Chersonu 11. listopadu.

„Jsou to narozeniny našeho města, druhé narozeniny. Tento den jsme vítali se slzami štěstí v očích, znovu jsme svobodní, znovu jsme Ukrajinou a jsme šťastní, že můžeme dýchat čistý ukrajinský vzduch bez nátlaku, ponižování, násilí a znásilňování. Je to takový pocit štěstí, jako bychom se znovu narodili.“

„A pokud jde o to, co nám ruští orkové udělali – věřím, že se tím budou zabývat naše ozbrojené síly a naši hrdinové. Válečné zločiny už vyšetřuje naše prokuratura a policie. Máme seznamy lidí, které Rusové mučili. Existují svědci těchto zločinů a práce vyšetřovatelů pokračuje.“