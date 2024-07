Harrisová strávila velkou část kariéry bojem za lidi. Kontrastu s Trumpem využije, říká stratég Braun

Americký prezident Joe Biden odstoupil v neděli z kandidatury a vyjádřil podporu svojí viceprezidentce Kamale Harisové. Ta ještě formálně kandidátkou není. „Momentálně jsme ve stavu, kdy není už téměř logisticky možné, aby demokraté přemýšleli o někom jiném než o Kamale Harrisové,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Alexandr Braun, konzultant a expert na politický marketing, který spolupracuje také s americkou Demokratickou stranou. Dvacet minut Radiožurnálu Praha/Washington 0:11 24. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Momentálně jsme ve stavu, kdy není už téměř logisticky možné, aby demokraté přemýšleli o někom jiném než o Kamale Harrisové,“ říká v pořadu dvacet minut Radiožurnálu Alexandr Braun, konzultant a expert na politický marketing, který spolupracuje také s americkou Demokratickou stranou | Zdroj: Reuters

Bylo rozhodnutí Demokratické strany přimět ze známých důvodů současného prezidenta, aby už znovu nekandidoval, správné?

Myslím, že ano. Bylo jasné, že Joe Biden není úplně fit na to, aby do té kampaně šel a aby tam případně vydržel další čtyři roky. Ale hlavně bylo nejdůležitější, že tvrdil, že on je ten nejlepší člověk, který dokáže zabránit Donaldu Trumpovi v tom, aby se dostal do Bílého domu.

Myslím, že demokraté teď rozjedou právě tu kampaň, kterou doteď jeli republikáni. Začnou poukazovat na velmi pokročilý věk Donalda Trumpa, předpovídá stratég

To po té velmi nepovedené debatě začalo padat jako argument a celé to paradigma se přeměnilo z referenda o Trumpovi na referendum o Bidenovi. A to si myslím, že bylo to nejdůležitější, proč nakonec odstoupil.

Neměl Biden v zájmu Demokratické strany s tímto krokem přijít už dřív?

Měl. Co si budeme povídat – měl. Nicméně po bitvě je každý generálem. Bylo by lepší, kdyby toto rozhodnutí padlo dřív. Momentálně jsme ve stavu, kdy není už vlastně téměř logisticky možné, aby demokraté přemýšleli o někom jiném než o Kamale Harrisové. Což můžou někteří možná i oprávněně kritizovat, že je to trošku nedemokratické, protože nedošlo k širšímu výběru prezidentského kandidáta za demokraty.

Samozřejmě by to také pomohlo v tom, že by demokraté měli více času získat jak více peněz, tak více hlasů. Na druhou stranu, když se teď Harrisové kampaň uchopí dobře, tak z toho můžou ještě vytěžit právě tím, že už zbývá toho času tak málo.

Ostatně peníze se opět začaly hrnout od dárců, kteří byli stále více skeptičtí. „Money talk“ v tomto případě mluví ve prospěch Harrisové.

Dneska ano. Ale nesmíme zapomínat, že uplynulo jen pár dní od toho rozhodnutí a od doby, kdy byla Harrisová označena jako nová kandidátka. Schválena ještě nebyla, to bych ještě chtěl podotknout. Vypadá to, že na 99 procent samozřejmě kandidátkou bude, ale ještě formálně není.

První den získala rekordní sumu, nějakých 50 až 80 milionů dolarů, což je opravdu velmi zajímavé. Já bych ale poukázal na jinou část. V amerických volbách máte dvě úrovně v kampaních, co se týče financování i co se týče reklamy – jedna je vlastní kampaň kandidátů a druhá jsou organizace na podporu kandidátů, které ale nesmí koordinovat s kampaní.

Je zajímavé, že když se podíváte třeba na hlavní organizaci, která podporuje demokratické prezidentské kandidáty, Future Forward, tak získala třikrát více, přes sto milionů dolarů, jenom první den.

Rozhodnou swing states

Jak velké šance má Kamala Harrisová proti Donaldu Trumpovi?

Šance jsou relativně vyrovnané. Jedna věc je, kde je situace dnes, což popravdě řečeno není až tak důležité. Důležité bude, kde bude na začátku listopadu. Šance ale podle různých průzkumů i agregátů průzkumů ukazují, že Harrisová a Trump jsou od sebe plus minus nějakých tři až pět procentních bodů, což je něco, co se dá zvrátit, a často se tak i stává.

Navíc je důležité si uvědomit, že je až zcestné se dívat na celoamerické průzkumy veřejného mínění. Americké volby mají takové specifikum, že je to součet padesáti voleb. Je to součet jednotlivých voleb ve všech státech, což znamená, že ty volby rozhoduje nějakých sedm až deset států, kde je možnost nějaké změny.

Například státy jako Kalifornie nebo New York budou volit demokraty a je vlastně úplně jedno, kdo tam bude a jaká bude situace. Na té druhé straně, Mississippi nebo Alabama budou vždycky volit republikány – a znovu, je jedno, kdo jsou ti kandidáti.

Tam jsou potom důležité takzvané swingové státy (swing states). To jsou státy, které někdy volí demokraty a někdy republikány. Takže já bych se díval čistě jenom na těchto sedm, podle jiných deset až jedenáct států, kde to je možnost.

‚Amerika vždy byla smíšená‘

Je Amerika dost zralá na to, aby v jejím čele stanula žena smíšeného etnického původu? Bude toto v konečném důsledku výhoda, nebo nevýhoda vůči Trumpovi?

To je velká otázka. Já si myslím, že Amerika je určitě zralá na to, aby v čele byla žena. Tím jsme si už prošli předtím, v roce 2016 s Hillary Clintonovou, a ukázalo se, že samozřejmě u nějaké menší skupiny voličů je to, že je žena, ještě stále menší přítěží, ale obecně už to nehraje velkou roli.

Že je smíšeného původu, si myslím, že problém není. Takže celkově si myslím, že to není přítěží. Naopak – je tam i velmi důležitý aspekt toho, že politika identity funguje na tu druhou stranu. Amerika je smíšená, byla vždycky smíšená.

Roste počet nebělošských voličů, takže dnes už je každý pátý volič hispánského původu. Velmi roste počet voličů asijského původu, těch je až deset procent. A voličů černošského původu je tradičně kolem jedenácti až dvanácti procent. Funguje to tedy na obě strany.

Může mít Kamala Harrisová výhodu, že jako bývalá prokurátorka bude pravděpodobně umět využít Trumpových právních kauz?

Určitě, ten kontrast se tam sám nabízí. Na jedné straně máte odsouzeného zločince, který ještě čelí mnoha dalším soudním sporům. A na druhé straně máte prokurátorku, která strávila velkou část své kariéry právě bojem na straně lidí. Ona nebyla korporátní právnička, ona byla opravdu prokurátorka za stát, za lidi, proti korporacím a tak dále. Toho kontrastu Kamala určitě využije.

Přispěl pokus o atentát na Donalda Trumpa k Bidenovu rozhodnutí odstoupit z voleb? Do jaké míry budou volby účtováním s Joem Bidenem? Kdo by se mohl stát kandidátem na viceprezidenta? A jaké by letos mohlo být „říjnové překvapení“? Poslechněte si celý rozhovor v audiu v úvodu článku.