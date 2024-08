Na Tchaj-wanu odsoudili 8 vojáků za špionáž pro Čínu. Dostali tresty vězení od 18 měsíců do 13 let

Osm tchajwanských vojáků bylo na Tchaj-wanu tento týden odsouzeno k vězení za to, že prováděli za úplatu špionáž ve prospěch Číny. Informoval o tom server Hlas Ameriky, podle nějž vojáci dostali tresty v délce 18 měsíců až 13 let. Hlas Ameriky hovoří o jednom z největších špionážních případů na ostrově za poslední roky. Tchaj-pej 17:19 24. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osm tchajwanských vojáků bylo na Tchaj-wanu tento týden odsouzeno k vězení za to, že prováděli za úplatu špionáž ve prospěch Číny | Foto: Florence Lo | Zdroj: Reuters

Podle serveru BBC News vojenští důstojníci ve výslužbě nabízeli aktivně sloužícím vojákům až 700 000 tchajwanských dolarů, tedy zhruba 493 000 korun, aby se připojili ke špionážní síti. Nejvyšší trest dostal muž, který měl podle soudu klíčovou úlohu při verbování špionů.

Jeden z rekrutů, s hodností podplukovníka, dostal devět let za to, že se chystal ve vrtulníku přeletět do Číny. Další natočil instruktážní video o vzdání se Číně v případě války.

Ve špionážním případu bylo obžalováno deset lidí, odsouzeno jich bylo osm. Jednoho člověka soud zprostil obvinění a jeden, vysloužilý důstojník, je na útěku.

„Nechali se zlákat penězi,“ uvedl soudce. „Porušili svou povinnost být loajální k zemi a bránit ji a její lid... Vážně ohrozili národní bezpečnost a blaho tchajwanského lidu,“ dodal.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje vláda jedné strany. V posledních letech Peking zvýšil vojenský tlak na ostrov.