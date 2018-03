13. 8. 2015 |Martin Dorazín |Zprávy ze světa

Ruský vojenský soud poslal na deset let do vězení vojína Valerije Permjakova, a to za dezerci a krádež zbraně na základně ruské armády v Arménii. Tamní spravedlnost ho teď bude soudit za vyvraždění arménské rodiny. Tragédie se stala letos v lednu.