Diplomatická hádka: arménský ambasador tvrdí, že mu ázerbajdžánský protějšek vyhrožoval smrtí

Na ambasády v belgickém hlavním městě rozeslalo arménské diplomatické zastoupení neobvyklý dopis. Jejich velvyslanec se měl stát cílem verbálních útoků, zastrašování a explicitních výhrůžek smrtí ze strany Vagifa Sadigova, jeho ázerbájdžánského protějšku.

Slovní přestřelka se měla odehrát v bruselském hotelu Tangla, kde turecká ambasáda pořádala oslavu národního svátku. Jak upozorňuje web Politico, šlo o první oficiální tureckou akci od roku 2020, kam obdrželi Arménci pozvánku.

Tehdy vypukla válka v Náhorním Karabachu, která zvýšila napětí jak mezi Arménií a Ázerbájdžánem, tak mezi Arménií a Tureckem. To totiž dlouhodobě patří k největším ázerbájdžánským spojencům.

Vagif Sadigov jakékoliv slovní výhrůžky popřel. „Nejsem si vědom žádného dopisu ani nařčení. Arménští diplomaté si mohou tvrdit, co budou chtít,“ reagoval. Podobná obvinění jsou podle něj směšná. Akci popsal jako „standardní diplomatickou událost“ s dobrým jídlem a milými lidmi.

Arménská ani turecká strana k údajnému sporu neposkytla žádné další vyjádření.

Spor je důležitý i z evropského pohledu. EU a ázerbájdžánské Baku se v posledních týdnech rozchází ohledně přístupu ke klimatickým aktivistům ze strany černomořského státu. Právě v Baku za necelý týden začíná summit COP29.

