31. 1. 2016 |Tomáš Kohout, Stanislav Zbyněk |Ostatní sporty

Dlouho se o technologickém dopingu v cyklistice spekulovalo. Hledal se někdo, kdo ho použil, ale až teď se to stalo. Belgické cyklokrosařce, která jela na domácím mistrovství světa v Zolderu závod do třiadvaceti let, prý našli v kole motorek. Závodnice se brání, ale komisaři trvají na svém.