Štybar ukončí kariéru na cyklokrosovém mistrovství světa v Táboře, stále ale zvažuje jiné disciplíny

Cyklista Zdeněk Štybar na úterní tiskové konferenci v Praze uvedl, že start na únorovém mistrovství světa cyklokrosařů v Táboře bude na 99 procent posledním závodem jeho profesionální kariéry. Stále však zvažuje i jiné možnosti. V případě, že opravdu skončí, plánuje startovat v jiných cyklistických disciplínách. Ve hře je účast v populárním závodě horských kol Cape Epic v JAR. Tábor 12:23 28. 11. 2023 (Aktualizováno: 12:44 28. 11. 2023)

Brzy osmatřicetiletý Štybar, jenž získal v letech 2010, 2011 a 2014 titul mistra světa v cyklokrosu v elitní kategorii a pak se naplno věnoval silničním závodům, chtěl mít o budoucnosti jasno do konce listopadu. Definitivní rozhodnutí ale ještě posunul.

„Chci to nechat otevřené, protože tam ještě jedna dvě možnosti jsou, které stále řeším. Proto si tam nechávám to jedno procento k dobru. Na 99 procent to však v Táboře bude můj poslední závod kariéry. Jsem už na to takhle vnitřně připravený a mám nastavenou hlavu tak, že Tábor bude mým posledním závodem kariéry,“ řekl Štybar.

Dveře nezavírá

Možné další varianty rozebírat nechtěl. „Už se o tom hodně mluvilo, stále jednáme. A ještě mám jednu úplně minimální šanci na řekněme jiný projekt. Proto to nechávám malinko otevřené. Uvidíme, jakým směrem to nakonec dopadne,“ konstatoval Štybar.

Již před dvěma týdny uvedl, že ve hře je prodloužení aktivní kariéry v dresu domácí kontinentální stáje ATT Investments, ale také role sportovního ředitele jednoho z týmů World Tour.

„To stále platí, takové nabídky mám dvě. Neřeknu, o jaké jde týmy, ale nebude to v Jayco AlUla,“ řekl Štybar, jenž právě v australské stáji strávil tento rok.

Nyní se naplno připravuje na MS v Táboře. „Příprava je v plném proudu. A i kdyby ještě to jedno procento nakonec nastalo, budu rozhodně plně schopný dál fungovat v jakémkoliv pelotonu, ať už worldtourovém, nebo kontinentálním,“ prohlásil Štybar.