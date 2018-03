Dmitrij Medveděv

20. 2. 2012 |Tomáš Pavlíček, Kristina Winklerová |Zprávy ze světa

Ruský prezident Dmitrij Medvěděv se má dnes podle ruských médií sejít se zástupci takzvané nesystémové opozice. Děje se tak jen den potom, co do ulic Moskvy vyjely stovky aut ozdobených bílými stužkami na protest proti návratu současného premiéra Vladimira Putina do prezidentského křesla. Očekává se totiž, že právě on vyhraje březnové klání o post vůdce země.