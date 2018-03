8. 9. 2016 |Dominika Píhová |Zprávy z domova

Novinář chtěl databázi trestných činů a Policejní prezidium mu za to naúčtovalo 25 milionů. Podle něj by totiž poskytnutí informací o jednotlivých trestných činech od roku 2011 zaměstnalo jednoho zaměstnance na plný úvazek na 48 let. Požadovaná částka je nerealistická, říká v rozhovoru pro Zpravodajský web Českého rozhlasu Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím.