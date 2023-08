Hledáte informace? Zeptejte se chatbota. Úřady testují roboty jako součást komunikace s obyvateli

Některé obce v Česku experimentují s využitím umělé inteligence při komunikaci s občany. Vyhledávání informací ohledně správy města, platných vyhlášek nebo třeba místních poplatků by tak mohlo být jednodušší a rychlejší, lidé by se jednoduše zeptali chatbota na stránkách města, který by jim měl poradit. Reportáž Brandýs nad Labem 22:33 29. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhledávání informací o správě města, platných vyhláškách nebo třeba místních poplatcích by tak mohlo být jednodušší a rychlejší (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Pro běžného občana je největším problémem, kde najít informace,“ myslí si místostarosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Patrik Zandl z Pirátů. Na webových stránkách brandysko.cz se snažíme zjistit informace o nočním klidu ve městě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Úřady testují využití chatbotů na svých webových stránkách. Jak budou lidem pomáhat? Poslechněte si v reportáži Jakuba Vika

„A teď budete přemýšlet, kde by to mohlo být, který odbor, vlastně nebudete moc vědět. Takže použijete vyhledávání, a teď to našlo jako první dokument Po stopách 2. světové války, prostě ta informace je úplně k ničemu,“ popisuje Zandl výsledek hledání.

V budoucnu by ale mohlo být rychlejší a pohodlnější díky umělé inteligenci. Městský úřad v Brandýse testuje interně speciálního chatbota, například ke hledání v materiálech rady nebo zastupitelstva.

„Ten robot si načetl všechny vyhlášky, dokumenty města a je schopen vám o nich něco říct. Já se ho teď můžu zeptat – jak platí noční klid? A říká, že noční klid platí od 22 do 6 hodin, je to vyhláška a jsou tu odkazy na ty dokumenty,“ ukazuje Patrik Zandl.

Zjednodušení práce úředníků

Přesnější diagnostika rentgenových snímků. Šumperští radiologové testují umělou inteligenci Číst článek

Hlavní výhodou chatbota je, že dokáže informace najít velice rychle a navíc je předat ve srozumitelné formě běžným jazykem. Zjednodušit práci by pak mohl i úředníkům.

„Chatbot bude schopen napsat návrh důvodové zprávy, usnesení či odůvodnění, na úředníkovi by poté byla úprava a finální kontrola,“ popisuje místostarosta Prahy 6 Václav Kožený z ODS. Tato městská část využití umělé inteligence také testuje.

Komplikované je teď do chobota nahrát všechny potřebné dokumenty, ze kterých systém bude vycházet, a udržovat je aktuální. Otázkou jsou i peníze, jeden jednoduchý dotaz totiž vyjde zhruba na tři koruny.

V Brandýse by mohli výdaje na veřejný testovací provoz v řádu desítek tisíc korun dát do rozpočtu na příští rok. Díky tomu zjistí, jaký je o službu zájem a jestli má smysl v projektu pokračovat.

Reportáž o využití umělé inteligence na úřadech si můžete poslechnout i v audioverzi v úvodu článku.