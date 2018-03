21. 9. 2015 |Ondřej Houska |Zprávy z domova

Česko podle Evropské komise udělalo pokrok v integraci romských dětí do vzdělávacího systému. Po schůzce s ministryní školství Kateřinou Valachovou za ČSSD to řekla eurokomisařka Věra Jourová. Ta letos pohrozila tuzemsku žalobou za to, že neprávem umisťuje příliš velké procento romských dětí do speciálních škol.