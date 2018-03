13. 3. 2016 | ČRo, Lenka Kratochvílová |Zprávy z domova

Lesníci se připravují na nejhorší kůrovcovou kalamitu za posledních 20 let. Může za to suché a teplé počasí z posledních let. Lesy České republiky proto chystají sérii opatření, která mají zabránit milionovým škodám. Krizové scénáře připravuje také ministerstvo zemědělství.