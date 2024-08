Masová výsadba stromků po kůrovci zatěžuje malé obce. Z nízkého rozpočtu musí zaplatit péči

Péče o mladé stromky udělala letos velkou díru do rozpočtu malé obci Oslov na Písecku. V průběhu kůrovcové kalamity vysázela 400 tisíc stromků, o které se teď musí starat. Na práce najímá brigádníky a firmu, protože nemá dostatek vlastních pracovních sil ani mechanizaci. Písek 0:10 5. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Péče o mladé stromky u Oslova | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

Jako brigádnice pomáhá ožínat mladé stromky v lese nedaleko Oslova na Písecku Jaroslava Nováková. „Je to náročné. Samé bodláky, maliny, už je to uschlé, vůbec to nejde sekat,“ komentuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Práce na nově zalesněné ploše u Oslova na Písecku sledovala Jitka Cibulová Vokatá

Společně s ní kosí i zaměstnankyně obecního úřadu Marta Hanušová. „Je to hodně namáhavá práce, protože už je to dost zarostlé, hodně pršelo. Jakmile to doděláme, můžeme jít znovu od začátku,“ popisuje.

Obec Oslov musela v průběhu kůrovcové kalamity vytěžit zhruba 40 hektarů lesa. Zatím jsou osázené dvě třetiny těchto ploch. Ty je ale nutné od května do prosince stále udržovat.

„Samotná péče začíná vytěžením toho stromu, potom se musí uklidit zbytky klestu na pasece. My se nacházíme mezi řekami Otavou a Vltavou, takže strání máme také hodně, a tam se všechno dělá ručně,“ připomíná nezávislý starosta František Hašek.

Ožínání mladých stromků u Oslova na Písecku | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

Některé práce sice může zastat technika, na to si ale obec musí najímat firmu. „Frézuje se paseka a následně se strojově vysází stromky. Pokud máme takto vysázenou paseku, jsme schopni ji vyžínat technikou, ale stromky se samozřejmě dožínají ručně a ošetřují proti okusu. Také zkoušíme různé nové technologie jako retardéry na trávu, aby tráva tak nerostla,“ říká starosta.

Práce je náročná nejenom fyzicky, ale i finančně. „V loňském roce jsme dopláceli na hospodaření v lese zhruba čtyři miliony, hradili jsme to z našeho rozpočtu. A za první pololetí letošního roku se částka přibližuje milionu a půl,“ potvrzuje František Hašek.

Kvůli tomu si podle něj Oslov nemůže dovolit větší investice. „Je to pro nás prostě závazek, protože ty lesy musíme vrátit do původního stavu. Jednak nám výsadbu a péči ukládá zákon, jednak chceme, aby po nás také něco hezkého zbylo,“ dodává. Obnova vytěženého lesa potrvá minimálně pět let.