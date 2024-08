Lesy ČR musí zaplatit pokutu za pomalý postup likvidace kůrovce u Českého Krumlova, potvrdil soud

Státní podnik Lesy České republiky v roce 2018 včas nevykácel a neodvezl stromy napadené kůrovcem u Chabičovic na Českokrumlovsku. Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost podniku, a potvrdil tak pokutu 500 000 korun, kterou mu uložila Česká inspekce životního prostředí, vyplývá z informací na úřední desce. Kvůli nedůslednému postupu lesníků se mohl kůrovec dál šířit. Brno 23:35 22. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lesy ČR podle rozsudku včas nezabránily šíření kůrovce (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Lesy ČR uvedly, že vyčerpaly všechny dostupné opravné prostředky a rozhodnutí soudu respektují. „Jsme ale přesvědčeni, že s ohledem na tehdejší situaci a rozsah kalamity rozsudek není spravedlivý,“ uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová.

Dodala, že se kůrovcové stromy nacházely ve svažitém a těžko přístupném terénu. „V daném místě a čase se nepodařilo sehnat smluvního partnera, který by disponoval potřebnými technologiemi a byl schopen napadené dříví včas vytěžit,“ uvedla mluvčí.

Poukázala na to, že se jednalo pouze o 421 metrů krychlových neasanovaného dříví, zatímco podnik v roce 2018 jen v jižních Čechách zpracoval 668 837 metrů krychlových kůrovcového dříví a v celé ČR přes šest milionů metrů krychlových.

Jde o druhý podobný verdikt. Loni NSS potvrdil pokutu 3,5 milionu korun za nedostatečná opatření na Olomoucku, Bruntálsku, Frýdecko-Místecku a Jesenicku. V obou případech Lesy ČR s pokutami nesouhlasily a uváděly, že činily vše, co bylo za daných okolností možné, a to s ohledem na klimatické podmínky a lidské i technické kapacity. Podle aktuálního rozsudku NSS však podnik neprokázal, že vynaložil „veškeré úsilí“.

Lesy ČR neuspěly ani s poukazem na nepřiměřenou výši pokuty a s kritikou údajné diskriminace. S jinými vlastníky lesů prý inspekce takto přísně nezacházela.

Jouklová k tomu uvedla, že sama inspekce ve své výroční zprávě za rok 2019 konstatovala, že zpracování porostů napadených kůrovci v souladu s právními předpisy bylo v roce 2019 objektivně velmi obtížné, ne-li dokonce nemožné. „Současně uvedla, že v roce 2019 se jedná o přetrvávající stav, tj. lze dovodit, že minimálně v roce 2018 byla situace obdobná,“ uvedla mluvčí.

Povinnost zbrzdit šíření

„Stěžovatel je státním podnikem, který se zaměřuje na lesní hospodářství. Lze tedy očekávat, že má odborné, organizační a technické předpoklady, aby řádně a včas plnil zákonné povinnosti v oblasti ochrany lesů,“ stojí v rozhodnutí NSS.

„Nelze tak přisvědčit ani povzdechům stěžovatele, že ostatní majitelé lesa nejsou za obdobné jednání činěni odpovědnými. Jak uvádí i sám stěžovatel, tito majitelé se nachází ve zcela jiné situaci,“ pokračuje rozhodnutí.

Lesy ČR uvedly, že při standardních podmínkách jsou schopny včas plnit zákonné povinnosti v ochraně lesů. Při kalamitě to však již na 100 procent možné není. „Jsou-li v kalamitní situaci omlouvány menší subjekty a fyzické osoby, které mají stejné zákonné povinnosti v oblasti ochrany lesů jako Lesy ČR a své povinnosti neplní vůbec, pak by měly být omluveny i Lesy ČR, pokud svým povinnostem nedostojí pouze z nepatrné části,“ uvedla mluvčí.

Už v předešlém řízení u NSS, které se týkalo pokuty 3,5 milionu korun, Lesy ČR poukazovaly na to, že za šířením kůrovce byly především nepříznivé klimatické podmínky. Soud ale tehdy připomněl, že inspekce to zohlednila jako polehčující okolnost a státnímu podniku kladla k tíži spíše to, že svou nečinností přispěl k rozšíření kalamity.

„Po stěžovateli se nechtělo, aby vymýtil kůrovcovou kalamitu, nýbrž to, aby alespoň zbrzdil šíření kůrovce, a zmírnil tak škodlivé následky,“ stálo ve starším rozsudku NSS.