kybernetický útok

14. 9. 2015 | mkp, Zuzana Švejdová |Ekonomika

Kybernetických útoků celosvětově přibývá. A roste i počet firem, které se proti takovým případům nechávají pojistit. Právě trh s pojištěním kybernetických rizik by se mohl do pěti let až ztrojnásobit. Vyplývá to z údajů společnosti PricewaterhouseCoopers.