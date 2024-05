Šéf CERMATu Krejčí: Víc než 90 procent dětí se dostalo na školu v prvním kole, výsledky budou ve středu

V systému pro přihlášky na střední školy jsou od neděle opravené testy jednotné přijímací zkoušky. Podrobně si je mohou prohlédnout rodiče uchazečů, kteří podávali přihlášky elektronicky nebo hybridně. Jestli a na kterou školu budoucí studenti budou, či nebudou přijati, by se mělo v systému objevit ve středu mezi půlnocí a čtvrtou ráno, Radiožurnálu to řekl ředitel CERMATu Miroslav Krejčí. Rozhovor Praha 14:11 12. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výsledky zveřejní CERMAT ve středu 15. května | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Opravené testy jste zpřístupnili v neděli po půl 10 dopoledne. Je o ně zájem? Zvládá všechno systém Dipsy bez problémů?

Zatím je tam v průměru stahováno zhruba 150 souborů každou minutu. Systém by měl zvládat řádově více, takže zatím je to naprosto v pořádku.

Kolegové, kteří to zkoušeli, v systému našli testy z jednotných přijímacích zkoušek, ale ne už testy ze školních částí. Ty zpřístupníte někdy později, nebo tam vůbec nebudou?

Co se týká školních částí, tak ty v systému Dipsy nebudou. Nicméně ve středu se zveřejněním výsledků tam budou dostupné výsledky školních částí.

To znamená, že bude k dohledání, za jakou část školní přijímací zkoušky kdo dostal kolik bodů, ale žádné další podrobnosti ke školním částem v systému nikdy nebudou.

Tím nejdůležitějším pro zájemce o studium a pro jejich rodiče je samozřejmě informace, jestli a případně na kterou školu se kdo dostal, nebo nedostal. Vy už to víte, už to máte propočítané? Už znáte výsledky?

Ano. V pátek v podvečer jsme rozdělovali uchazeče na školy, tedy pouštěli jsme rozdělovací algoritmus a obratem jsme předali výsledky ředitelům škol, takže ředitelé škol to mají v tuto chvíli k dispozici.

Do pondělní půlnoci by to měli všechno zkontrolovat a následně ve středu brzy ráno zveřejníme v systému výsledky, aby až se ve středu uchazeči a rodiče probudí, tak aby si je tam mohli najít.

Rozřazení dělá algoritmus

Původně jste rozřazování udělali už ve čtvrtek, ale protože jste potom zjistili, že v podkladech z některých škol jsou chyby, tak jste ho anulovali. Teď už jste si jistí, že žádné chyby v podkladech z jednotlivých škol nebyly?

Jistota nemůže být nikdy. Je to o práci ředitelů. My jsme to celé anulovali a pouštěli znovu kvůli šesti školám, které udělaly ohromné množství chyb. Troufám si tvrdit, že už tam nebude teď žádná škola, která by udělala velké množství chyb.

Nicméně se nedá vyloučit například záměna dvou uchazečů na jedné škole a tak podobně. Ale to už jsou všechno „drobnosti“, které se dají vyřešit v rámci jedné školy nápravným opatřením a není nutné kvůli takovým jednotlivými chybám rušit výsledky a pouštět znovu celý algoritmus rozřazení.

Říkal jste, že teď ředitelé škol mohou a mají kontrolovat, jestli je všechno dobře. Opravdu se dá zkontrolovat, že váš systém spočítal všechno tak, jak to měl spočítat?

Náš systém to určitě spočítal dobře, jak měl. Máme k tomu dispozici veškeré auditní logy, a pokud některý z ředitelů o ně má zájem, tak jsme schopni mu je poskytnout. Ve čtvrtek jsme je vybraným ředitelům, kteří o to požádali, i poskytli a oni si tu kontrolu provedli.

Ale na základě logů se dá provést kontrola, pouze pokud to jsou ajťáci a rozumí tomu, jak algoritmus funguje.

„Obyčejní“ ředitelé provádí pouze kontrolu ve smyslu, že mají všechny žáky v seznamu, že tam žádný nepřebývá, žádný nechybí. Všichni mají nějaké rozhodnutí o tom, že jsou buď přijati, anebo jsou přijati na jiné škole a podobně.

Říkal jste, že výsledky už mají ředitelé škol k dispozici. Co by se jim stalo, kdyby třeba už teď zveřejnili, jak to dopadlo za jejich školu?

No, ve skutečnosti několik ředitelů to už udělalo, nazvali to předběžnými výsledky a udělali to už ve čtvrtek. A tady právě bylo z jejich pohledu nešťastné to, že to udělali a my jsme následně anulovali výsledky a počítali jsme je znovu, takže jsme jim v pátek dali nové pořadí.

Právníci z ministerstva školství výrazně nedoporučují, aby se „předběžné“ výsledky zveřejňovali, protože právě může za výjimečných situací dojít ještě ke změně a potom by za to mohli být ředitelé popotahovaní rodiči, kteří si původně přečetli jiný výsledek, než potom ve skutečnosti bude platit.

Ale jestli to dobře chápu, je to nedoporučení ze strany ministerstva, ale pokud to ředitelé přesto zveřejní na svoji zodpovědnost, tak se jim nic nestane. Je to tak?

Zatím nemáme indicie, že by tento krok byl porušením zákona, za který by následovala nějaká sankce.

Snadné přihlášení

Neuvažujete o tom, že byste výsledky přece jenom zveřejnili dříve než ve středu?

Já nemám možnost je zveřejnit dříve, protože zákon říká, že výsledky budou zveřejněny 15. 5., takže jediné, co můžeme udělat, je, že je zveřejníme 15. 5. krátce po půlnoci.

Takže to bude krátce po půlnoci, to už teď můžete říci...

Nechci slibovat, že to bude ve čtvrt na jednu nebo o půl druhé. Někdy mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní to spustíme, aby tam byl přirozený náběh, jak se lidé budou probouzet.

Nechci, aby kvůli tomu tisíce lidí v republice čekali do jedné do dvou hodin ráno, aby se podívali na výsledky, ale aby se na to podívali až ráno normálně vstanou.

Na druhou stranu je to samozřejmě dost zásadní informace, takže předpokládám, že řada rodičů možná ani nebude spát a nebude moci dospat, i když vyzýváte k tomu, aby vydrželi do rána. Systém je a bude připravený na to, že tolik lidí hned brzy ráno bude chtít vědět, jak jejich děti dopadly?

Připravujeme to tak, aby s tím systém problémy neměl. Takže doufáme a děláme všechno pro to, aby pod náporem nespadl.

Přístup k výsledkům bude bez přihlášení přes identitu občana. Rodičům bude stačit jenom registrační číslo, nebudou se muset nikam hlásit.

Zobrazení informace, zda je žák přijat, nepřijat, na kterou školu, a to čistě pod registračním číslem je proces, který by systém měl zatěžovat naprosto minimálně. Měli bychom zvládnout i sto nebo dvě stě tisíc uživatelů během prvních dvou hodin.

Samozřejmě je jasné, že nemůžete říkat detaily, ale můžete alespoň říci základní informaci, jak velká část uchazečů o studium se nedostala na žádnou ze tří škol, které si vybrali?

Detailnější informace a statistiky, jak to vypadá v celé republice, po krajích, kolik děti se dostane z první, druhé a třetí priority, ty informace zveřejní ministerstvo na tiskové konferenci během čtvrtka.

Ale mohu říct uklidňující informaci, že více než devadesát procent dětí bude umístěno na školy v rámci prvního kola.

Předpokládám ale, že tam budou velké regionální rozdíly. Dá se říci třeba, jak to bude v Praze, protože tam převis bude asi největší?

Určitě to bude o něco více, než jsem před chviličkou zmínil. Ale na přesná čísla počkejme do čtvrtka.

Takže nemůžete říct ani řádově, jestli v to Praze bude patnáct nebo dvacet procent těch, kteří se nedostanou, nemůžete naznačit?

Ne. Bohužel.