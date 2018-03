26. 8. 2016 | ČRo, Martin Charvát, Jakub Knoll |Fotbal

Fotbalovou Spartu by mohl posílit Tomáš Rosický. Spekulace o jeho návratu do pražského klubu trvají už několik měsíců a teď znovu začaly být aktuální. Sparta včera večer dokázala postoupit do základní skupiny Evropské ligy, a pokud by chtěla, aby za ni Rosický mohl hrát, musela by ho do začátku září napsat na soupisku.