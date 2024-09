„Penicilin vyrábět nesmíme, ale EU nám ho dovolila aspoň balit,“ tvrdí e-mail na který web iROZHLAS.cz v rámci projektu Ověřovna! upozornili čtenáři. Autor v e-mailu tvrdí, že Evropská komise zamítla letos v lednu českou žádost o zřízení linky na výrobu penicilinu u nás. Komise se ale takovou žádostí nikdy nezabývala – Česko ji totiž nikdy nepodalo. Ověřovna Praha 5:00 1. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ať už k výrobě, nebo balení penicilinu bychom opravdu potřebovali souhlas Evropské komise, takzvanou notifikaci. Jenže Komise o žádné notifikaci ohledně linky na balení penicilinu v ČR nerozhodovala (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 OVĚŘOVNA: EU nám nezakázala výrobu penicilinu, jak tvrdí zavádějící e-mail. Česko o ni totiž nepožádalo

V e-mailu se píše, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) sliboval v minulém roce postavení továrny na penicilin v České republice, v lednu poslala vláda Evropské unii žádost o zřízení výroby, ale ta ji v dubnu zamítla a dovolila ho v tuzemsku „pouze“ balit.

OVĚŘOVNA: Léky nechybí kvůli válce na Ukrajině. ‚Žádný z darovaných nebyl určen pro český trh‘ Číst článek

Tak to ale úplně není. Válek sice opravdu sliboval, že v Česku bude stát linka na výrobu lékového penicilinu, ale letos v dubnu oznámil změnu v plánech a memorandum se společnostní BB Pharma, která bude penicilin do Česka přivážet a následně lisovat do blistrů.

„Pokud dojde k tomu, a ono dojde, že se postaví fabrika, kde se bude penicilin balit, tak tím, že je aktivní látka na území Evropské unie, tak budeme o krok dál, protože budeme mít přesný přehled o produkci. Budeme firmu moci podpořit, aby eventuálně zvýšila produkci,“ popsal letos v dubnu Válek pro Novinky.cz.

„Cílem všech našich kroků v otázce penicilinu je zajistit jeho dostupnost pro české pacienty, ať už jde o dodávky zkompletovaných balení léčiv, různou míru jejich kompletace na území České republiky či jiné cesty,“ odůvodňuje ministerstvo zdravotnictví změnu v přístupu.

„Přednesli jsme z našeho pohledu nejlepší způsob zabezpečení lékového penicilinu,“ uvádí k tomu Jiří Volf z BB Pharma.

23:41 Zásoby penicilinu máme, nemůžeme ale zaručit rovnoměrnou distribuci, vysvětluje Válkův náměstek Číst článek

Kdy k zahájení provozu balicí linky ale dojde, není příliš jasné. Původně prý BB Pharma počítala s dohodou během letošního podzimu. „Od dubna se žádné další jednání nekonalo,“ popisuje dál Volf. Dohoda tak podle něj po takové době asi nebude reálná.

Povolení Komise

Ať už k výrobě, nebo balení penicilinu bychom opravdu potřebovali souhlas Evropské komise, takzvanou notifikaci, jak naznačuje e-mail. Kvůli velikosti projektu by se na něm totiž podílela i sama Česká republika a to formou takzvaných investičních pobídek.

„Žadatelům se poskytují především ve formě slevy na dani z příjmu, v určitých případech v podobě finančního příspěvku. Jedná se o mimořádný nástroj určený především pro investice s vysokou přidanou hodnotou,“ vysvětluje Marek Vošahlík z ministerstva průmyslu a obchodu.

Smlouva o fungování Evropské unie totiž obecně zakazuje poskytování veřejné podpory kvůli ochraně hospodářské soutěže.

Praha je na výpadky antibiotik citlivější než zbytek země, ukazují data Číst článek

Pokud tedy členské státy chtějí na svém území podpořit takto obří projekt z veřejných peněz, potřebují k tomu výjimku od Evropské komise. Podobně tomu bylo i s notifikací ohledně výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech.

Neexistující žádost

Jenže Evropská komise o žádné žádosti o notifikaci ohledně linky na balení penicilinu v Česku nerozhodovala.

„Kolegové z Komise mi sdělili, že k tomu nemají co říct,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Václav Lebeda ze zastoupení Evropské komise v Praze. Jak navíc z odpovědí zaslaných webu iROZHLAS.cz vyplývá, žádná žádost za Česko ani podaná není.

Tvrzení, že nám Evropská unie zakázala postavit továrnu na penicilin, je tedy dezinformace.

Dezinformace o penicilinu Nejde o první dezinformaci ohledně penicilinu, potažmo nedostatku antibiotik u nás. Hojně rozšířené bylo svého času například tvrzení, že za nedostatek penicilinových antibiotik může jejich vývoz na Ruskem napadenou Ukrajinu místo toho, aby česká vláda zařídila jejich dodání do českých nemocnic. „Nedostatek některých léčiv s válkou na Ukrajině nesouvisí, protože žádný z darovaných léků nebyl určen pro český trh a v Česku nechybí,“ vysvětlil tehdy pro Ověřovnu mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.