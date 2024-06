Sparta potvrdila odchod Krejčího do Girony. Kapitán se rozloučil dojemným videem, děkoval Rosickému

Po odchodu trenéra Briana Priskeho do nizozemského Feyenoordu Rotterdam přichází Sparta o další výraznou osobnost. Reprezentační obránce Ladislav Krejčí přestoupil do španělské Girony. Oba kluby to potvrdily na sociálních sítích.

READY TO MAKE HISTORY ❤️‍ pic.twitter.com/krjZdk8Gcx — Girona FC (@GironaFC) June 14, 2024

Sparta zveřejnila také dojemné video, ve kterém Krejčí emotivně vzpomíná na své začátky v pražském klubu, děkuje Tomáši Rosickému a realizačnímu týmu, a přidává i vzkaz pro sparťanské fanoušky. Zároveň přiznává, že se na chvíle loučení vůbec netěšil.

Lídr kabiny Letenských získal za dva roky v roli kapitána tři trofeje, pevně se usadil i v reprezentaci. Přestup do třetího týmu uplynulého ročníku španělské La Ligy doladil ve čtvrtek, kdy absolvoval v Gironě zdravotní prohlídku. Neodcestoval tak s národním týmem do dějiště mistrovství Evropy. K reprezentaci se připojil až o den později a absolvoval i první trénink, na který se přišlo v německém Norderstedtu podívat 1200 fanoušků. Krejčí však na hřišti trénoval spolu s Tomášem Součkem individuálně.