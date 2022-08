Plzeň pokračuje v masivním posilování, do české ligy se z Ferencvárose vrací útočník Bassey

Viktoria Plzeň představila během dvou dní třetí posilu, za léto celkem třináctou. K týmu úřadujícího mistra ligy se přesunul Nigerijec Fortune Bassey, který ve Viktorii bude rok hostovat z Ferencvárose Budapešť. Třiadvacetiletý útočník působil v minulé sezoně v Českých Budějovicích, odkud zamířil do Maďarska na přestup. Plzeň 14:21 12. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fortune Bassey ještě v dresu Českých Budějovic | Zdroj: Profimedia

„„Naším cílem bylo rozšířit náš kádr a posílit ve všech řadách před velmi náročným podzimem na domácí i evropské scéně. Jsem rád, že se podařilo dokončit příchod takto kvalitního hráče do ofenzivy,“ okomentoval příchod generální ředitel klubu Adolf Šádek pro klubový web. V dohodě mezi kluby o ročním hostování je i opce na přestup.

Lasery jako moderní nešvar fotbalových stadionů, nebezpečné paprsky mohou rozhodovat zápasy Číst článek

Bassey na sebe výrazně upozornil v zimní části loňské sezony, kdy nasázel v dresu Českých Budějovic 9 branek v 18 zápasech.

Tím si vysloužil lednový přestup do Ferencvárose za částku pohybující se mezi 30 a 40 miliony korun, čímž se stal nedražším hráčem Dynama v historii. V Budapešti sice oslavil maďarský titul, individuálně se mu ale tolik nedařilo. V lize vstřelil dvě branky, další dvě přidal v letošních předkolech Ligy mistrů.

Právě proto, že Nigerijec s maďarským klubem už do zápasů předkola zasáhl, nemůže podle pravidel UEFA Plzni pomoci v dvojzápase s Karabachem, který rozhodne, zda Viktoria postoupí po devíti letech do základní skupiny Ligy mistrů.

Ve skupinové fázi evropských pohárů ale už bude k dispozici, stejně jako na sobotní zápas s Hradcem Králové.

„Fortune v Budějovicích ukázal, že jde o výborného útočníka. Má potřebnou rychlost, dynamiku a dobré zakončení,“ řekl na adresu své nové posily Bílek.

A do třetice! Posílí nás Fortune Bassey z Ferencvárose



Útočník se zkušenostmi z naší ligy přichází do Plzně na roční hostování s opcí



ČLÁNEK https://t.co/q5JfgDiU2m pic.twitter.com/WwLbjDJk0w — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 12, 2022

„Viktorii velmi dobře znám, je to velký klub s velkými ambicemi. Když se tato možnost naskytla, neváhal jsem. Je to pro mě obrovská výzva, čekají nás velké zápasy v Evropě i v lize a já udělám všechno pro to, abych byl pro tým přínosem,“ prohlásil Bassey.

Bývalý hráč Ústí nad Labem či Vlašimi je další výraznou posilou v týmu obhájce titulu, který za léto zařadil do svého kádru jména jako Václav Jemelka, Jan Sýkora, Jan Kliment nebo Cadu. V útoku se popere o místo s Klimentem, Tomášem Chorým a Reném Dedičem.