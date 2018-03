29. 1. 2017 |Pavel Novák |Historie

Bulharsko s Rumunskem jsou už 10 let součástí Evropské unie. Symbolem spojení těchto zemí s Evropou se stal most přes Dunaj, který začal fungovat v roce 2013. Největší část peněz na jeho stavbu pocházela z unijních fondů. Most vede z města Vidin v severozápadním výběžku Bulharska do Calafatu v jižním Rumunsku. Je teprve druhý, který Dunaj na dlouhé společné hranici obou zemím překlenul.