Záplavy zasáhly nejen Česko, ale i okolní země. Vydatně prší také ve střední a východní Evropě

Silné lijáky, záplavy a vítr způsobené tlakovou níží Boris v sobotu postihly nejen Česko, ale i další země střední a východní Evropy včetně Polska, Slovenska či Rakouska. Čtyři mrtvé oznámily úřady v Rumunsku, kde se z břehů vylil Dunaj, a jednu oběť bouří eviduje i Švýcarsko. Evakuovat se musely stovky lidí z obcí v česko-polském pohraničí. Polský premiér Donald Tusk varoval obyvatele, že zemi čeká kritická noc. Varšava/Vídeň/Bratislava/Berlín/Bukurešť 21:53 14. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranář nese ženu v obci Pechea, Rumunsko | Zdroj: Profimedia

Slovensko očekává zhoršení povodňové situace na Dunaji, v Bratislavě proto budou postaveny mobilní protipovodňové bariéry. Naopak se zlepšil výhled pro slovenský úsek Moravy, která by se podle posledních odhadů vylít neměla, uvedla v sobotu slovenská vláda. Nejvyšší stupeň výstrahy před záplavami v zemi pod Tatrami platí pro hlavní město a čtyři slovenské okresy sousedící s Českem a Rakouskem.

PŘEHLED KRAJŮ: Stav nebezpečí, stoupající hladiny i výpadky proudu. Jaká je situace ve vašem regionu? Číst článek

Slovenští meteorologové nadále předpokládají, že během stávajících vln vydatných srážek místy spadne na západním Slovensku od čtvrtka do pondělí dohromady až 230 litrů vody na metr čtvereční.

Kromě vydatných srážek některé regiony Slovenska čelí silnému větru. Hasiči v souvislosti s počasím zasahovali zejména v Bratislavském a Trnavském kraji při více než 220 případech.

Situace v Polsku, zejména ve vojvodstvích na jihu a jihozápadě, je podle polských médií složitá a meteorologové i nadále předpovídají vytrvalé dešťové srážky. Na 41 stanicích překročila úroveň hladiny toků pohotovostní stupeň. V Glucholazech nedaleko českého Jeseníku úřady kvůli povodni evakuovaly na 400 lidí, místo navštívil i polský ministr vnitra Tomasz Siemoniak.

V nedalekém Jarnoltóweku před polednem rovněž začala evakuace. Za posledních 24 hodin naměřili 161,5 milimetru srážek, což je o 30 milimetrů více než dosavadní rekord z roku 1997. Ničivé povodně tehdy zasáhly Polsko a zaplavily Moravu, Slezsko a východ Čech.

Hladiny v Česku dál stoupají, pohřešují se čtyři lidé. Bez elektřiny je na 60 tisíc odběratelů Číst článek

Další rekordy podle onet.pl padly v Dolnoslezském, Slezském a Opolském vojvodství. Stanice v lázeňském městě Swieradów-Zdrój u hranic s Libereckým krajem zaznamenaly za posledních 24 hodin 120 milimetrů srážek, předchozí rekord byl 56 milimetrů.

Tři mosty na polsko-českých hranicích jsou neprůjezdné, policie je uzavřela kvůli stoupající hladině řeky Opava, uvedla Gazeta Wyborcza. Mosty v obcích Boboluszki, Branice a Dzierżkowice jsou uzavřené z polské i české strany a zůstanou zavřené, dokud hladina řeky neklesne, dodal deník.

Upozornil, že kvůli vylití řeky Piotrówka z koryta je v obci Golkowice uzavřena ulice vedoucí k hraničnímu přechodu s Českem.

Přes ves Wierzchowiny u města Radom ve středním Polsku se podle příspěvků na sociálních sítích přehnalo tornádo, které poškodilo přinejmenším několik obytných budov a hospodářských stavení.

UWAGA ⚠️



W miejscowości Wierzchowiny k. Radomia przeszła dziś trąba powietrzna. Uszkodzonych jest co najmniej kilka budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wstępne zobrazowania szkód pozwalają określić siłę tornada na co najmniej IF1.5



Nagranie: Adrian Gawin#pogoda #polska… pic.twitter.com/hi7Tugv3nj — Skywarn Poland - Polscy Łowcy Burz (@SkywarnPoland) September 14, 2024

Několik obcí v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy bylo vyhlášeno za oblasti postižené živelní pohromou. Hasiči zaznamenali četné výjezdy kvůli neustálému dešti a bouřkám, v některých místech začaly preventivní evakuace, v dalších se připravují.

Největší povodně za 30 let

Předpovědi hydrologů se zhoršují, nejvyššího stavu by hladiny vodních toků v oblasti měly dosáhnout v noci na pondělí. Hrozí, že by se v neděli mohla přelít přehradní nádrž Ottenstein. Vážná situace se očekává hlavně v okolí řeky Kamp, kde by měla být až stoletá voda.

‚Situace je velmi vážná.‘ V Bohumíně evakuují městskou nemocnici, převézt musí na 120 pacientů Číst článek

Na Dunaji hrozí největší povodně za 30 let. V některých obcích podél toků již v pátek večer začaly evakuace.

V sobotu brzy ráno byl preventivně přerušen provoz na několika železničních tratích. Toto opatření začne platit také v regionální autobusové dopravě na levém břehu Dunaje v oblasti Wachau.

Stoupá také hladina Labe v Drážďanech, první části mostu Carolabrücke, který se zřítil v noci na středu, jsou už pod vodou. Trosky na souši se hasiči snaží dál odstranit, hotovi chtějí být do večera.

Na většině území Německa je nyní jasno, prší jen na jihovýchodě Bavorska a v částech Saska. Hrozbu povodní tak pro tuto východoněmeckou spolkovou zemi představuje především voda, která přijde po Labi a Lužické Nise z Česka. V bavorských Alpách sněží.

OBRAZEM: Pytle s pískem a protipovodňové stěny. Česko bojuje s velkou vodou Číst článek

Na jihovýchodě Bavorska, především u hranic s Českem a Rakouskem, se mezitím podle místních médií vylily první potoky a říčky z břehů. Žádné velké škody zatím obce nehlásí, většinou jsou zaplavené silnice, někde sklepy. V Pasově byly kvůli vzestupu vodní hladiny uzavřeny části historického centra města.

Oběti záplav oznámily v sobotu rumunské úřady, pátrací týmy při záchranných operacích u toku Dunaje v župě Galatsi na jihovýchodě Rumunska nalezly čtyři mrtvé. Záchranáři kvůli silným dešťům a následným povodním zasahovali v devatenácti obcích po celé zemi, zachránili desítky lidí. Voda vylitá z břehů poškodila asi 5000 domů.

První oběť nepříznivého počasí hlásí i Švýcarsko, v tamní vesnici Wengen v pátek větve padajících stromů těžce zranily dvaapadesátiletou ženu. Ta podle sobotního prohlášení policie po převozu do nemocnice zemřela. Ve švýcarských Alpách už také v pátek začalo sněžit. Podle předpovědi meteorologů by v horských oblastech měl dále padat sníh, a to zejména ve výškách nad 1200 metrů.

Na příchod tlakové níže Boris se už od čtvrtka připravovalo nejen Česko, ale i Polsko, Slovensko, Rakousko či Maďarsko. Kvůli vichru a výjimečně silným lijákům země zrušily řadu kulturních akcí.