Rumunský ultranacionalista bodoval na TikToku. Za kandidátem může být Rusko, říká novinář

Za volební senzaci nebo šok označila západní média postup ultranacionalisty Calina Georgesca do druhého kola prezidentských voleb v Rumunsku. „Všude možně se analyzuje, jak se to mohlo stát. Hodně se mluví o TikToku a podpoře až pět tisíc účtů a je zde podezření, že měl podporu z Ruska. Není to dokázané, ale nepřirozená aktivita zde byla," upozorňuje hlavní analytik Hospodářských novin Martin Ehl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha/Bukurešť 19:19 27. listopadu 2024 Calin Georgescu, rumunský kandidát na prezidenta | Foto: Robert Ghement | Zdroj: EPA / Profimedia

Dalším faktorem Georgescova úspěchu je podle novináře to, že kandidoval jako nezávislý, a navíc získal velkou podporu Rumunské pravoslavné církve, která navazuje na historické tradice spojené s meziválečným Velkým Rumunskem.

„Pro spoustu lidí se Georgescu najednou stal tím, kdo porušuje politickou korektnost a mluví o věcech, které byly doposud tabu,“ vysvětluje analytik. Za přerodem dříve prozápadního politika může být uražená ješitnost, protože v roce 2012 ho dvě hlavní rumunské strany odmítly jako kandidáta na premiéra.

„Začal se nacházet v takové mysticko-historizující rétorice, podle jednoho mého známého se stylizoval do role mesiáše, který zachrání Rumunsko. Nemá žádnou koherentní ideologii, mluví o návratu k přírodě, k Rumunsku a k soběstačnosti, což trochu evokuje Ceausesca a komunistické časy. A pak je zde takový antimodernizační narativ,“ shrnuje Ehl.

Přesto považuje za nepravděpodobné, že se Georgescu mohl stát prezidentem, protože se proti němu ostatní mobilizují.

Martin Ehl | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Do značné míry záleží na tom, jak dopadnou parlamentní volby. Může nastat únava z hlasování a z toho, že vás pořád někdo oslovuje, abyste šel volit. Nevylučuji to, ale vidím to jako v tuto chvíli nejméně pravděpodobnou možnost.“

Zakonzervovaný stát

Georgesca připodobňuje Ehl k politikům v okolních zemích, jako jsou Robert Fico nebo Viktor Orbán. Podobně jako oni používá nacionalistickou rétoriku a reaguje na zklamání lidí z finanční krize, pandemie a války na Ukrajině.

V několika rozhovorech například vyzdvihl vůdce fašistické Železné gardy, že pro Rumunsko udělali mnoho dobrého.

„Ten vztah je spíš emocionální, není to žádná otočka, jak se z prozápadního liberála stal nacionalista. Je to motiv historického revisionismu a porušení politické korektnosti, které je pro spoustu lidí atraktivní,“ popisuje analytik.

Parlamentní volby se konají o víkendu mezi dvěma koly těch prezidentských a podle průzkumů je vyhrají sociální demokraté. Na druhém místě jsou nacionalisté ze strany AUR, kteří v minulosti Georgesca vyloučili a ve srovnání s ním jsou umírnění.

Na třetím místě jsou nyní liberálové, jejichž prezidentská kandidátka postoupila do druhého kola díky hlasům Rumunů ze zahraničí. Přestože se rumunské ekonomice poměrně daří, má v rámci Evropské unie paradoxně nejvyšší podíl lidí ohrožených chudobou.

„Je to dané tím, že vycházíte z velmi nízké úrovně, nedůvěřujete vlastnímu systému, máte špatnou infrastrukturu a dálnice stavíte hůř než v Česku, což je už co říct. Nikdo nepřichází s novými podněty, jak rozjet ekonomiku a co udělat lépe, protože vládnoucím elitám situace vyhovuje tak, jak je,“ dodává.

