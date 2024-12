Rumunský soud zrušil tamní prezidentské volby. ‚Zřejmě do nich zasahovalo Rusko,‘ říká rumunista

Rumunský ústavní soud v pátek zrušil prezidentské volby poté, co rumunský prezident Klaus Iohannis odtajnil dokumenty zpravodajských služeb, podle nichž Rusko zasahovalo do kampaně a propagovalo proruského kritika NATO a Evropské unie Calina Georgeska z krajní pravice. První kolo voleb vyhrál, přestože byl outsider a deklaroval nulové výdaje na kampaň. Téma Radiožurnálu přiblížil rumunista a překladatel Jiří Našinec. Rozhovor Bukurešť 19:21 7. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rumunský ústavní soud v pátek zrušil prezidentské volby poté, co rumunský prezident Klaus Iohannis odtajnil dokumenty zpravodajských služeb, podle nichž Rusko zasahovalo do kampaně a propagovalo proruského kritika NATO a Evropské unie Calina Georgeska z krajní pravice (Calin Georgescu) | Foto: Alkis Konstantinidis | Zdroj: Reuters

Georgescu se měl v neděli utkat s Elenou Lasconiovou, šéfkou středopravého opozičního uskupení Zachraňte Rumunsko, která se do druhého kola dostala jen s velmi těsným náskokem 3000 hlasů před sociálnědemokratickým premiérem Marcelem Cioalakem, třetím v pořadí. Georgescu označil verdikt soudu za puč. Jak reagovali jeho soupeři?

Pochopitelně se názory liší...

A v čem?

Elena Lasconiová například rovněž odsoudila rozhodnutí nejvyššího soudu. Prohlásila, že je to chvíle, kdy rumunský stát pošlapal demokracii, a že se mělo ve volbě pokračovat a vyjít vstříc přání lidí.

Podle ní zničil Nejvyšší soud všechno, co se za 35 let těžce vybudovalo. Rozhodnutí Ústavního soudu je podle Lasconiové ilegální, amorální a ničí podstatu demokracie. Nicméně zároveň odsoudila vměšování Ruské federace do průběhu volební kampaně a rumunských voleb jako takových.

Jiný názor má Marcel Ciolacu, který v pátek prohlásil, že rozhodnutí Ústavního soudu je jediné správné řešení. Dodal, že vyšetřování musí ukázat, kdo stojí za tímto pokusem masivně ovlivnit výsledky voleb.

Rumunsko musí mít podle Ciolaca jasnou odpověď, založenou na solidní dokumentaci, protože na tomto vyšetřování závisí důvěra veřejnosti ve státní instituce a v demokratické procesy, které jsou základem pro chod státu.

Jak mohlo Rusko do průběhu rumunských prezidentských voleb skrytě zasahovat?

Ve zprávě, kterou přednesl prezident Iohannis, stálo kromě jiného, že oněch 25 000 účtů, na kterých byl Georgescu podporován, se stalo pořádně aktivními až dva týdny před konáním voleb. Z toho přes 700 účtů bylo zřízeno už v roce 2016, ale měly omezenou aktivitu až do 11. listopadu.

Dále z toho jasně vyplynulo, že na financování volební kampaně Calina Georgeska se podílel kontroverzní podnikatel Bogdan Peschir, který daroval přes milion eur a v období mezi 24. říjnem a 24. listopadem zaplatil 381 000 amerických dolarů uživatelům účtů TikTok zapojených do propagace Georgeska.

Navíc v minulosti pracoval jako programátor pro dvě firmy registrované v Anglii, v jejichž čele stál Gabriel Prodanescu – občan Jihoafrické republiky, kam před 30 lety emigroval.

A znamená to tedy, že se budou prezidentské volby v Rumunsku opakovat v celém rozsahu?

Skutečně to znamená, že prezidentské volby se budou opakovat. Postup bude obdobný jako u normálních voleb. Po uznání výsledků parlamentních voleb bude zvolen nový parlament, proběhnou konzultace mezi politickými stranami a až vznikne nová vláda, tak se určí data, kde se budou znovu konat prezidentské volby. Do té doby zůstává současný prezident.