Analytik Šlerka: Z outsidera hvězdou. Rumunské volby odkryly, jak snadná je manipulace s voliči

V prosinci loňského roku zrušil rumunský Ústavní soud tamní prezidentské volby, jejichž první kolo vyhrál příznivec krajní pravice a outsider voleb Calin Georgescu. Za jeho raketovým vzestupem stála mohutná kampaň na sociální síti TikTok nepřímo spojovaná s Ruskem. Jak snadná je manipulace s voliči na sociálních sítích? A proč by měly zpozornět i ostatní státy EU? Hostem Českého rozhlasu Dvojka byl analytik Josef Šlerka. Bukurešť 11:17 8. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentské volby v Rumunsku | Foto: Andreea Campeanu | Zdroj: Reuters

Proč se ke zrušeným rumunským volbám vlastně vracet? Podle datového analytika Josefa Šlerky zejména proto, že jde o zajímavý případ prolnutí vlivu sociálních sítí, konspirační scény a otázek, které bude Evropa možná řešit poměrně často.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: analytik sociálních dat Josef Šlerka. Moderuje Jan Burda

„Už jenom to, že rumunský Ústavní soud zrušil volby, klade otázku, jaké musejí být okolnosti, aby soud zrušil volby v jakékoli zemi, která je členem EU. Nutno totiž dodat, že verdikt rumunského soudu byl navzdory všem okolnostem většinou Rumunů spíše odmítnut. A stejného názoru jsou i čeští právníci,“ přibližuje v pořadu Jak to vidí... vysokoškolský pedagog.

Rumunský Ústavní soud odůvodnil zrušení voleb tím, že kandidáti neměli rovné podmínky pro vedení kampaně a že došlo k masivnímu porušování pravidel. K tomuto závěru došel poté, co nezávislý kandidát Calin Georgescu, člověk, který má blízko k fašistické minulosti Rumunska, esoterismu a Vladimíru Putinovi, vystartoval během tří týdnů ze zhruba pětiprocentní podpory na 23 %, k čemuž mu měla dopomoci rozsáhlá koordinovaná kampaň na TikToku.

Podle Šlerky se však rumunský Ústavní soud nezabýval ani tak tím, jak silné porušení pravidel bylo, jako spíše tím, že k porušení vůbec došlo. „Zrušení voleb je ale naprostá právní jaderná bomba. Je to něco, co by mělo být používáno velmi opatrně. I v České republice máme mnoho případů, kdy byla zásadně porušena pravidla volební kampaně, přesto ke zrušení nikdy nedošlo.“

4:35 TikTok bude muset EU vysvětlit, proč nerozpoznal politická videa, říká o vměšování do voleb analytik Číst článek

Podle odtajněných dokumentů rumunské tajné služby se na kampani podílelo 25 000 sociálních účtů zejména na sociální síti TikTok, ale také na facebooku a telegramu. Kritických hlasů z počátku nebylo příliš, i když signálů, že se děje něco nekalého, bylo dostatek.

„Instituce upozorňovaly na to, že obsah, který TikTok publikuje, není označován jako volební. Novináři upozorňovali na to, že na facebooku a na telegramu běží kampaň, která se tváří jako normální novinářský projekt. Tiktok zareagoval. Videa na podporu Georgesca ale zablokoval jen na území Rumunska. Všude jinde byla dál k vidění. Skoro to tedy vypadá, že nikdo zprvu nechtěl věřit tomu, co se děje.“

Z outsidera hvězdou voleb

Podle Šlerky ale nejsou na vině jen sociální sítě. Tango se totiž vždycky tančí ve dvou a bylo by chybou si myslet, že jde lusknutím prstu pomocí TikToku udělat z 5 % 23 %. „Na to, aby se toto stalo, musí být společnost připravená. Musí být takovému člověku, jako je Georgescu, otevřená. Všechno, co se na sociálních sítích v Rumunsku podařilo, nutně předpokládá, že ve společnosti už tyto nálady byly přítomny.“

V případě Georgesca se přitom zkombinovalo několik vlivů dohromady, přičemž se dá jen spekulovat o tom, kdo za kterou částí stojí. Rumunské tajné služby sice říkají, že některé části připomínají ruské vlivové operace, nicméně důkazy jsou v tuto chvíli nepřímé.

„V zásadě se ale během kampaně podařilo prolomit všechny algoritmy TikToku, kterými se holedbal. Politická videa se dostala mezi normální obsah. Použita byla velká skupina koordinovaných účtů, které svými komentáři měly zvýšit dopad obsahu, kampaň koordinovaně pracovala s hashtagy, byly aktivovány spící účty a došlo i k přímému nákupu influencerů. Celkově šlo o mix různých technik, které jsou samy o sobě dost primitivní, dohromady ale dokázaly vytvořit koktejl, který měl velký dopad...,“ uzavírá Josef Šlerka.