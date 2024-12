Rumunský chaos vyšel Rusko levně

Dne 8. prosince se v Rumunsku mělo konat druhé kolo prezidentských voleb, do nějž by jako jednička vstupoval poměrně neznámý politik s pověstí skandalisty a také příznivce současného Putinova Ruska Cálin Georgescu. Nevstoupí – rumunský ústavní soud výsledky prvního kola, v němž Georgescu jako první získal přes 22 procent hlasů, pro hrubá narušení zákona zrušil. Komentář Praha 6:29 15. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nezávislý krajně pravicový kandidát Calin Georgescu odevzdává svůj hlas v den parlamentních voleb v rumunské Mogosoaii | Foto: Alkis Konstantinidis | Zdroj: Reuters

Jak oznámila rumunská vláda, opravné termíny budou sděleny po novém roce.

Georgeskovo vítězství v nakonec neuznaném prvním kole rumunských prezidentských voleb není v dnešním světě ničím tak neobvyklým, a když se dostaví výsledek obzvlášť nečekaný a třeba ruský server BBC připomíná, že podle některých slovenských expertů příčinou vítězství tamní prezidentky Zuzany Čaputové byl fakt, že v té době byly aktivními uživateli facebooku více než tři čtvrtiny Slováků.

V dnešním Rumunsku, jak se zdá, měl stejný účinek čínský TikTok a fakt, že této okolnosti v míře vrchovaté využili političtí technologové, najatí ruskými tajnými službami – bez jejich přičinění a mnohamilionových částek v dolarech by Georgescu svou skoro čtvrtinu hlasů rumunských voličů nikdy nezískal. Jiná věc je, že paní Čaputové by ruské tajné služby pomáhaly jen sotva.

Každá rána protivníkovi vítaná

Za pozornost ale jistě stojí, v jaké mezinárodně-politické atmosféře se tento jasný hybridní útok na rumunský volební proces dostavil. Rusko slaví sice omezené, ale přece jen zaznamenatelné válečné úspěchy na východní Ukrajině. Ty ale stojí nejen životy ruských mužů a chlapců, ale taky nepředstavitelné peníze.

Právě proto by Moskva jistě ráda viděla, kdyby do budoucna nemusela své problematické, ale ještě spíše kriminální zájmy hájit za cenu miliard a desetimiliard dolarů jako na Ukrajině, ale postačilo by pár milionů jako teď v Rumunsku nebo i leckde jinde, kde to třeba ani netušíme. Každý chaos na unijní půdě se přece hodí!

Pokud možno snížit náklady na podobné zahraniční intervence je samozřejmě k nezaplacení. Jistě ne nadarmo kapitáni ruského průmyslu varovali, že v příštím roce Rusko čeká lavina podnikových bankrotů, které mimo jiné citelně zasáhnou zbrojní výrobu – i když pravdou je, že podobné předpovědi slýcháme už od začátku západních sankcí.

Tentokrát tedy s podobným varováním přicházejí sami ruští vysocí manažeři, kteří jsou si dobře vědomi aktuální 21procentní úrokové sazby a stejně tak 9procentní inflace. V takovéto situaci je samozřejmě každá rána, zasazená protivníkovi, zvlášť vítaná – zejména když to ve srovnání s válkou na Ukrajině dohromady nic nestálo.

