Ukrajinští piloti zahájili výcvik v Rumunsku pro létání ve stíhačkách F-16, země těží ze strategické polohy

Ukrajina se už třetí rok brání rozsáhlé ruské vojenské agresi a dlouho žádala západní spojence o poskytnutí strojů F-16, které by zlepšily její šance ve vzdušných soubojích.

Žádosti nakonec vyhovělo několik členských států Severoatlantické aliance, některé pomáhají s výcvikem. První stoje F-16 Kyjev dostal na konci července. Na osm desítek letounů F-16 Ukrajině slíbily Belgie, Dánsko, Nizozemsko a Norsko, ale většina z nich bude zřejmě k dispozici až za několik let.

Rumunsko má strategickou polohu díky své geografické blízkosti k Ukrajině a k Černému moři. Podle mluvčího má země ambici stát se středobodem mezinárodního výcviku pro letouny F-16.

V listopadu 2023 otevřelo na letecké základně Fetesti, zhruba 130 kilometrů východně od Bukurešti, mezinárodní výcvikové středisko pro budoucí piloty F-16. Rumunsko má v tuto chvíli k dispozici 26 strojů F-16, devět jich dodalo Norsko a většinu Portugalsko. Od otevření střediska tam dokončilo výcvik sedm rumunských pilotů, píše AFP.

Ukrainian pilots have commenced training on F-16 fighter jets in Romania.



The training is taking place at the Feteşti Air Base and the Borcea Air Base in Romania.



Ukraine is set to receive a total of approximately 85 F-16 fighter jets from various NATO allies, with a total of… pic.twitter.com/9UiPydWFPm