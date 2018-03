3. 8. 2016 | ČTK |Ostatní sporty

Mezinárodní olympijský výbor schválil na kongresu v Riu de Janeiro zařazení skateboardingu, surfingu, sportovního lezení, karate a baseballu se softbalem do programu her v roce 2020 v Tokiu. Zatímco baseball a softbal se do soutěží pod pěti kruhy vrátí po vyřazení v roce 2008, zbývající sporty čeká olympijská premiéra.