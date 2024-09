Macháč si v Tokiu poradil se světovou třináctkou Paulem, na turnaji si zahraje ve čtvrtfinále

Tomáš Macháč postoupil na tenisovém turnaji v Tokiu do čtvrtfinále. Světovou třináctku a pátého nasazeného Američana Tommyho Paula porazil 2:6, 6:3 a 7:6. Jejich první vzájemný zápas trval přes dvě a půl hodiny.

Dalším Macháčovým soupeřem bude Američan Alex Michelsen, který v prvním kole vyřadil turnajovou čtyřku Řeka Stefanose Tsitsipase a dnes porazil jiného hráče z kvalifikace Christophera O'Connella. Australana zdolal hladce 6:1, 6:4. S Michelsenem se český tenista utká podruhé, v květnu v Ženevě ho rovněž ve čtvrtfinále porazil ve dvou setech.

Macháč po nevydařeném Davis Cupu, v němž se potýkal se zdravotními problémy, sehrál v Tokiu druhý třísetový zápas. V úvodním kole zdolal momentálně nejvýše postavený Čech ve světovém žebříčku Australana Alexeie Popyrina 6:3, 6:7, 7:5.

Olympijského vítěze ve smíšené čtyřhře v sobotu čeká ještě čtvrtfinále v deblu. S Britem Jackem Draperem bude Macháč čelit třetí nasazené francouzské dvojici Fabien Reboul, Sadio Doumbia.

Machac making moves 😤



Tomas Machac defeats Paul in 3 sets to advance in Tokyo 💪@japanopentennis | #kinoshitajotennis pic.twitter.com/ZgtCcSeG4Y