Judistu Krpálka čeká poslední turnaj sezony. V Tokiu si může zajistit postup na olympiádu

Trenér Petr Lacina věří, že Krpálek nepovedené výsledky odčiní. „Vypadá velice dobře. Absolvoval několik kempů, nebyly tam žádné výpadky. I při tréninku je vidět, že dobře spojuje pohyby, technika vypadá docela čistě. Na tréninku se mi velmi líbí a doufám, že bude při chuti právě na posledním turnaji sezony, a vypustí to tam jako starý dobrý Krpálek,“ je Lacina plný optimismu.

Jeho svěřenec má na věc trochu jiný pohled. Už několik let neměl tak nabitý program. Hlavně ke konci roku objížděl hodně turnajů a cítí se velmi unavený. „Ještě minulý týden jsem startoval v rakouské lize, předtím Evropa, grandslam a Abú Dhabí… Za poslední dva měsíce bylo turnajů a koncentrace, kterou jsem ze sebe musel vydat, opravdu hodně. Na každý zápas musím být stoprocentně připravený a člověka to přeci jen vyždímá,“ popisuje Krpálek.

I v minulosti si podobně stěžoval na to, že se cítí unavený a bez formy. Pak ale dokázal porážet všechny své soupeře. I proto Lacina bere jeho slova trochu s nadhledem. „Je dobře, že to takhle říká a možná i cítí. Nebudeme přemýšlet o soupeřích a o tom, jestli je nebo není ve formě. Na to by neměl myslet a měl by se jít především prát,“ myslí si Lacina.

„Udělám maximum pro to, abych nějakým způsobem uspěl,“ doplňuje odhodlaně Krpálek svého kouče. Pokud by uspěl, tedy skončil na medailových příčkách, znamenalo by to, že by si už s jistotou zajistil v hmotnostní kategorii nad 100 kilogramů účast na olympijských hrách v Paříži.

V příštím roce už by tak mohl sbírat body jen v kategorii do 100 kilogramů. „V případě, že uspěju, by to tak mohlo být. Pokud ne, bylo by to špatné, a musel bych v příštím roce ještě na nějaký turnaj v těžké váze. Uvidíme, jak tenhle turnaj dopadne a následně budeme přemýšlet, co dál,“ říká Lukáš Krpálek.

První zápas na tokijském grandslamu ho čeká krátce po třetí hodině ranní a v přímém přenosu ho, stejně jako případná další utkání, nabídne Radiožurnál Sport.

