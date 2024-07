Věděla jsem, že mám na to jet rychleji, hodnotí šesté místo Seemanová. Pro další disciplíny nemá ambice

Plavkyně Barbora Seemanová skončila šestá ve finálovém závodě na olympijských hrách. Na dvoustovce zaplavala čas nad 1:55.47 a v podstatě až při dohmatu prohrála souboj o čtvrté místo – na medaili to bylo daleko. Závod, ke kterému Seemanová poslední roky upínala svou snahu, tak skončil stejně jako na poslední olympiádě. Od zpravodaje z místa Paříž 10:11 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavkyně Barbora Seemanová skončila ve finále kraulařské dvoustovky šestá | Foto: Deml Ondřej | Zdroj: ČTK

Když se v posledních letech něco nepovedlo, brala to Seemanová s trenérem Lukou Gabrillem pokaždé jako poučení. „Stala se chyba, přišli jsme na ni, na olympiádě se nestane,“ komentoval Gabrille loňské pokažené mistrovství světa.

Samozřejmě mě to trošičku mrzí, nebudu lhát, říká Seemanová, která na kraulařské dvoustovce skončila šestá

Přípravy Barbory Seemanové na olympiády v Tokiu a Paříži byly úplně rozdílné. Před Tokiem jen dřela a poslední měsíce měla skoro až brutální tréninky. Nyní začala brát plavání i s životem kolem něj, cestováním, a pochopitelně také pilným tréninkem.

Výsledek obou cest je ale stejný – z obou je šesté místo ve v podstatě úplně stejném čase – rozdíl jsou nicotné dvě setiny sekundy. Zatímco po tokijském šestém místě byla Seemanová nadšená, nyní moc ne: „Samozřejmě mě to trošičku mrzí, nebudu lhát. Věděla jsem, že pod 55 bych to měla jet.“

„Několikrát jsem to v tréninku potvrdila, takže mě mrzí, že jsem to nepředvedla tady. Bylo vidět, že holky taky nejely úplně rychle, to tomu samozřejmě nepomáhá, ale pořád je to šesté místo. Je to samozřejmě super výsledek,“ řekla Seemanová v rozhovoru pro Radiožurnál.

Jedna chyba

Bylo to finále bez překvapení. Když trenér Seemanové Luka Gabrillo před olympijskými hrami říkal, co která žena dokáže ve finále, netrefil se ve výsledku maximálně o desetiny sekundy, ale jinak bylo všechno před Barborou Seemanovou podle očekávání a ona předem věděla potřebné časy.

„Teď těsně po závodě je pro mě hodnotnější to šesté místo. Čas mě trošičku mrzí a jak jsem říkala, věděla jsem, že mám na to jet rychleji. Vím o jedné chybě. Na obrátce na stovce jsem se předechla, protože jsem chtěla udělat dobrý výjezd. To bych určitě zlepšila, ale rozhodně se mi to jelo lépe než semifinále,“ vysvětlila.

Výsledek Seemanovou mrzí a tuší, že ve svých zbývajících startech na olympijských hrách už takovou šanci mít nebude: „Nemám v nich žádné ambice. Strašně se těším, že si ti závody užiji, dám do nich vše, co mi zbylo.“

„Hodlám si to – nechci říct úplně užít, to ne. Takové to, že člověk na sebe nemá žádný tlak, nikdo od něj nic neočekává, ani já od sebe upřímně. Myslím si, že to určitě bude stát za to, dám do toho všechno, co z toho budu mít a doufám, že z toho ještě nějaký postup bude,“ doplňuje.

