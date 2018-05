Druhý den na londýnské burze. Akcie Avastu kolísají, experti mluví o úspěchu

Avast dal na burzu lehce přes čtvrtinu svých akcií. Nabídková cena ohodnotila celý podnik na zhruba přes 69 miliard korun. Firma získala prodejem akcií 4,3 miliardy korun. Je to jedna z největších primárních emisí akcií technologické firmy na londýnské burze vůbec.

Titul zahájil obchodování ve čtvrtek poklesem o více než pět procent, postupně se ale cena zvedla, takže ke konci stála jedna akcie 246 pencí. V pátek dál zlevňovala přibližně o 1,5 procenta.

Ale i tak je to podle hlavního ekonoma společnosti Roklen Dominika Stroukala velký úspěch. „Přece jen jde o českou firmu, respektive o firmu s českými kořeny, kde si zakladatelé stále ponechávají hlavní slovo, a je to v tomhle takový unikát. Zalistovat se na velkou světovou burzu není vůbec jednoduché a musíme uznat, že je úžasné, že se to Avastu podařilo,“ řekl Radiožurnálu Stroukal.

Analytik Patria finance Jan Hladký si myslí, že nižší cena je hlavně důsledkem opatrnosti investorů při současné politické situaci ve světě. Nemají příliš velký zájem kupovat technologické firmy.

„Na druhou stranu i při současné ceně to v podstatě oceňuje Avast na nějakých 2,3 miliardy liber, což je velký rozdíl oproti 700 milionům liber, na které byl oceněný Avast při vstupu CVC Capital Partners. CVC Capital Partners je společnost, která v Avastu v březnu 2014 kupovala třicetiprocentní podíl. A právě při této akvizici byl Avast oceněný,“ vysvětlil Hladký. Takže se firma během těch pár let zhodnotila o více než 1,5 miliardy liber.

Akcie Avastu se obchodují v rámci takzvaného duálního listingu. To znamená, že se můžou obchodovat na dvou burzách najednou. Od pondělí budou k mání i na burze v Praze. A to za české koruny.

Avast založili v roce 1988 čeští výzkumníci Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Podnik je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení. Podle tržeb je druhou největší antivirovou firmou na světě. Loni měla provozní zisk přes 120 milionů dolarů. Avast celosvětově zaměstnává asi 1600 lidí, z toho většinu v Praze a v Brně.