6. 5. 2016 |Zuzana Švejdová |Ekonomika

Čtvrtá největší banka co do počtu klientů – GE Money Bank – dnešním dnem vstoupila na Pražskou burzu. Investorům své akcie nabízí pod novým jménem Moneta Money Bank. Hlavním důvodem vstupu na akciový trh je prodej banky. Akcie Monety se pohybuje v cenovém rozpětí od 68 do 70 korun.