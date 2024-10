Stovkám tisíc Čechů končí v listopadu fixované ceny elektřiny. O nových se vyplatí vyjednávat

Stovkám tisíc českých domácností doběhnou během listopadu tříleté smlouvy na dodávky elektřiny, které uzavřely po krachu Bohemia Energy. Nové smlouvy budou pravděpodobně méně výhodné, protože celkově je dnes elektřina dražší, než byla konce roku 2021. Pokud chcete získat výhodnější cenu, vyplatí se podle oslovených odborníků obvykle s dodavatelem vyjednávat. Rozdíl může být třeba i patnáct procent. Praha 17:01 30. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stovkám tisíc Čechů skončí během listopadu zafixované ceny elektřiny (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka PxHere (CC0 Public Domain)

Lidé, kterým před třemi lety zkrachoval dodavatel energií, si obvykle u nové firmy vybrali dvou nebo tříletou fixaci. První velká vlna prodlužování smluv nebo změn dodavatelů tedy byla už loni touto dobou. Letos jsou na řadě ti, kteří zvolili pevnou cenu na tři roky.

A pokud jim stará smlouva skončí během následujících několika týdnů, je nejvyšší čas začít řešit novou, aby se jim nestalo, že se ta stará automaticky prodlouží.

„Podle novely zákona, která platí od letošního roku, nám dodavatel musí oznámit s minimálně 30denním předstihem, že naše smlouva se bude automaticky prolongovat. Maximálně do 20 dní před termínem prolongace ji můžeme vypovědět. Určitě doporučujeme tu situaci řešit s předstihem,“ říká pro Radiožurnál mluvčí Energetického regulačního úřadu Jan Hamrník.

Automatické prodloužení smlouvy totiž neznamená prodloužení za starých podmínek. Naopak, zákazník dostane cenu novou, která odpovídá aktuálnímu ceníku. A ta bude určitě vyšší než v roce 2021. Krach Bohemia Energy totiž podle Lukáše Kaňoka ze společnosti Kalkulátor.cz paradoxně hodně lidem ušetřil dost peněz.

„Když stihli podepsat smlouvu u takzvaného DPI dodavatele, tedy u dodavatele poslední instance, tak to bylo za ceny, které potom byly neuvěřitelně levné. Podepisovalo se za cenu okolo 3000 nebo 3500 korun za megawatthodinu. Mysleli jsme si, že je to konec světa. A pár měsíců potom jsme podepisovali smlouvu s cenou okolo 8000 nebo 9000 korun,“ přibližuje Kaňok.

Srovnávače cen

Dnes se cena za megawatthodinu pohybuje mezi 3500 a 4000 korun bez daně. Před koncem fixace se proto vyplatí, podívat se, jaké podmínky nabízí konkurence. Od toho funguje na trhu několik srovnávačů cen a jeden z nich provozuje i samotný regulační úřad. A i když se vám třeba nic měnit nechce, stojí za to se podle Hamrníka stávajícímu dodavateli připomenout.

„Určitě je dobré s ním zahájit jednání, jestli pro nás nemá výhodnější produkt, protože vzhledem k tomu, že v roce 2021 byla cenová hladina elektřiny a plynu nižší, tak se dá předpokládat, že dojde ke zdražení produktu,“ nastiňuje.

Je běžné, že cena nabídnutá při automatickém prodloužení smlouvy, je vyšší než ta, kterou stejná firma nabízí novým zákazníkům.

Na úplně nejlepší cenu se může dostat zákazník, který firmě oznámí, že odchází jinam. Takzvané retenční nabídky mohou být o deset i patnáct procent nižší než ty ceníkové. To v případě panelákového bytu může znamenat úsporu tisíců korun ročně. Nové smlouvy se dnes podle Kaňoka uzavírají spíš na kratší dobu, ty tříleté jsou dnes méně výhodné.

„Dnes mi připadá nejrozumnější fixace na 1,5 roku, protože mi to vykryje obě dvě topné sezony, co jsou před námi. Ať už tu, která začíná příští týden, kdy má začít opravdu mrznout, tak tu v příštím roce,“ podotýká Kaňok.

Podobné smlouvy nabízí z větších dodavatelů například Pražská energetika nebo Centropol. Ti největší dodavatelé mají v nabídkách obvykle roční nebo dvouleté kontrakty. Kdo nestihne uzavřít novou smlouvu do konce roku, musí od ledna 2025 počítat s dalším zvýšením ceny regulované složky. Ta loni skokově narostla o desítky procent. Tentokrát by to podle oslovených odborníků mělo být spíš jednotky procent.