Češi mohou začít sdílet elektřinu. Spolupracovat mohou i větší skupiny, nesmí ale generovat zisk

Od čtvrtka se můžou zájemci o sdílení elektřiny registrovat u Elektroenergetického datového centra. To bude evidovat aktuální data o výrobě a spotřebě elektřiny. Komunitní energetika lidem umožní sdílet například energii vyrobenou solárními panely na střeše chaty se svým domem ve městě nebo elektřinu odebrat od souseda, který jí má přes den přebytek. Praha 7:32 1. srpna 2024

Nejjednodušší je elektřinu sdílet v režimu takzvaného aktivního zákazníka. Skupina může mít až jedenáct členů, pokud sdílí s využitím distribuční soustavy. Sdílet se ale může například jen mezi vlastní chatou a domem.

I v takovém případe je ale potřeba se nejprve registrovat u Elektroenergetického datového centra. To následně registraci vyhodnotí, mít na to bude dvacet dní.

Sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky je prvním výrazným krokem směrem k modernizaci energetiky. Budeme díky tomu moci snížit naše výdaje za energie, posílit naši energetickou soběstačnost nebo lépe chránit naše životní prostředí.



„Čím dříve vše projde systémem EDC (Elektroenergetického datového centra), tím rychleji se žadatel přiblíží začátku sdílení. Dále bude záležet na tom, jak rychlá bude výměna elektroměru, které jsou nezbytné pro sdílení elektřiny,“ popisuje mluvčí centra Michal Dolana.

O instalaci elektroměru se zdarma postará distributor – tedy ČEZ, EG.D nebo Pražská energetika. Na jeho instalaci má ze zákona tři měsíce.

Větší skupiny

V případě větší skupiny, která má víc než jedenáct členů, je nutné si nejprve zaregistrovat energetické společenství u Energetického regulačního úřadu.

Lidé by se měli ve skupině dopředu sami domluvit, kolik energie kdo dostane nebo kdo ji bude mít přednostně a taky jak si nastaví cenu za sdílenou elektřinu. Společenství může založit třeba spolek nebo družstvo a jeho charakter by měl být neziskový.

„ÉRÚ ze zákona posuzuje také zakladatelské jednání, tedy za jakým účelem je energetické společenství zakládáno. Převažující charakter by přitom měl být neziskový, svým členům by společenství mělo nabízet především environmentální, hospodářské a sociální přínosy. Ve zkratce to znamená, že hlavním účelem společenství nemůže být vytváření zisku,“ vysvětluje mluvčí úřadu Michal Kebort.

Energetické společenství je na rozdíl od režimu aktivního zákazníka omezené na určité území. Sdílení elektřiny je možné pouze ve správních obvodech tří obcí s rozšířenou působností. Podle ministerstva životního prostředí mají o energetická společenství zájem například obce nebo firmy. Využít ho můžou třeba i bytové domy.

V reálném čase

To, jestli lidé na sdílení elektřiny ušetří, záleží hlavně na tom, jestli zvládnou vyrobenou elektřinu efektivně využít. Sdílení totiž funguje v reálném čase. To znamená, že elektřinu vyrobenou ráno nebude možné spotřebovat večer.

Jinak by se ale sdílení elektřiny mělo lidem vyplatit, tvrdí například ředitel Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa: „Elektřina, která bude sdílená třeba s někým jiným, ne mnou samým z chalupy do bytu, bude sdílená určitě levněji, než bude elektřina, kterou budu odebírat ze sítě.“

Sdílení elektřiny neznamená její skutečný přenos přes distribuční soustavu. Je to jen účetní operace. Vyrobenou a spotřebovanou energii v rámci sdílení bude možné vidět na vyúčtování od dodavatele energií. Využít je možné různé obnovitelné zdroje energie, například solární elektrárny, větrné elektrárny, tepelná čerpadla ale i vodní zdroje nebo bioplynové stanice.

Podle Adama Moravce z CZ Biom budou mít třeba zemědělci o sdílení zájem, protože to je zjednodušení současného systému. „Čekají na to. Doteď používali takový, ne úplně v zákoně zakotvený systém zápočtu, který ale musel umožňovat obchodník,“ dodává.

Unie komunitní energetiky očekává, že zájem o sdílení poroste postupně. Do roku 2030 by se podle jejich odhadů mohlo do komunitní energetiky zapojit až půl milionu domácností a každá šestá obec. Podle ministerstva průmyslu a obchodu znamená komunitní energetika revoluční změnu české energetiky, protože část výroby bude decentralizovaná.