Majitel TV Barrandov Čermák: Nová politická debata bude bez Soukupa, dál ale chceme provokovat

Investor do problémových firem Jan Čermák se už rok snaží oživit bývalou „televizi Jaromíra Soukupa", TV Barrandov ze skupiny Empresa. Cílem je zvýšit její sledovanost a pak ji prodat. Pokud to vyjde, bude to bonus, investice se má totiž jemu i věřitelům zadlužené skupiny hlavně vrátit na rozprodeji nemovitostí v pražském Braníku. Kupce pro televizi bude Jan Čermák hledat mezi českými finančními skupinami nebo zahraničními profesionály. Peníze a vliv Praha 9:00 8. října 2024

Až se sledovanost televize Barrandov dostane minimálně na šest procent, tedy na víc než dvojnásobek současného stavu, bude připravená na prodej. Majitel vydavatelství Empresa, kam tato třetí největší komerční televize u nás spadá, Jan Čermák, ji chce do té doby oživit novými pořady a celou skupinu očistit od dluhů. Ty jen ve firmách skupiny jako je Barrandov Televizní studio a Media Master, které skončily v insolvenci, dosáhly celkově kolem 1,5 miliardy korun.

Jan Čermák je podnikatel s pohledávkami a investor do firem v problémech. Do zadluženého vydavatelství, které bylo ovládané mediálním podnikatelem a moderátorem Jaromírem Soukupem, vstoupil zhruba před rokem, když skoupil část pohledávek od bank a obchodních partnerů vydavatelství. Letos v květnu Empresu po dohodě ovládl celou.

Ve snaze zvýšit sledovanost a tím i příjmy začali Jan Čermák a jeho tým investovat do natáčení nových pořadů a aktuálně chystají i novou politickou talkshow. „Volební rok je před námi a to chceme využít. Politická debata vždycky na Barrandov patřila, koneckonců pan Soukup mohl být pro spoustu lidí kontroverzní, ale taky je uměl zvednout ze židlí, rozproudit krev a provokovat. A já myslím, že to tam patří. Máme nějakou představu, chceme provokovat, chceme být vidět a chceme dát prostor zase všem. Nechceme se omezovat nebo vymezovat, nechceme být ani pravicoví, ani levicoví,“ řekl v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus podnikatel Čermák.

Soukup jen jako host

Moderátorem na TV Barrandov ale Soukup již nebude, zdůraznil Čermák. Ještě do letních prázdnin tam měl devět pořadů, od zpráv přes hovory s politikem Miroslavem Kalouskem až po vaření. Jeho styl byl experty považován za specifický, od Českého filmového a televizního svazu si před šesti lety vysloužil zvláštní anticenu Zlatý Citron, když jeho debaty porota označila za bizarní koktejl diletantství a účelového politického aktivismu.

Soukup se navíc minulý měsíc před krajskými volbami objevil jako zástupce hnutí Přísaha expolicisty Róberta Šlachty v superdebatě České televize.

Podle Jana Čermáka nicméně stažení Soukupa z obrazovky neznamená v jejich vztazích nic zásadního. „Nedohodli jsme se na formátu, ani na něčem dalším. My jsme také nikdy žádný jeho návrat po letních dovolených nepotvrzovali. Pro nás je to opravdu změna kurzu, televizi chceme dělat trošku jinak. Máme na některé věci jiný názor, ale není to nic, co by vedlo k nějakému rozkolu,“ uvedl Čermák.

„Určitě si umím představit, že ho rádi pozveme na nějakou televizní debatu jako hosta, případně za nějakou stranu. Ale v rámci nějaké vyváženosti si samozřejmě nemůžeme dovolit ho zapojovat v pozici moderátora, protože tam už by ta zaujatost byla, a to my nechceme,“ vysvětlil. S Jaromírem Soukupem ale jedná o tom, že by se finančně podílel na jeho nových online pořadech mimo TV Barrandov.

Další dohoda, kterou Čermák se Soukupem chystá, se týká jeho mediální agentury Médea. Ta dříve patřila k největším na trhu v mediální reklamě a inzerci, kvůli dluhům se ale také dostala do problémů a nyní je v insolvenčním řízení. Jan Čermák v ní získal také polovinu, Soukupovi ji chce ale vrátit.

„Jedno z možných řešení a poměrně asi vysoce pravděpodobných, je, že bychom společnost očistili a panu Soukupovi postoupili zpět náš 50procentní podíl. Protože po nějaké poměrně dlouhé a zralé úvaze nechceme figurovat v podnikání mediálních agentur, minimálně ne teď. Příliš bychom se rozkročili a musím říct, že ten mediální byznys z pohledu televize, tištěných médií nás jak organizačně, tak finančně poměrně vyčerpává. Je to náročný byznys, to já přiznávám a nechceme mít větší záběr než bychom zvládli,“ říká Čermák za svůj tým a zároveň i firmu S-24 holding.

Jaromír Soukup mu podíl v agentuře prodal za korunu. „Tak bychom samozřejmě v rámci zachování korektnosti i my zpětně prodávali za stejných podmínek,“ uvedl Čermák.

I po roce restrukturalizace se zatím televize a vůbec vydavatelství potýká se ztrátou a nový majitel ho musí dotovat. Investici ale Jan Čermák podle svých slov dělal od začátku s tím, že jistotou jsou nemovitosti skupiny, především v pražském Bráníku. „Čili pro nás byl jistý obchod v tom, že skoupíme pohledávky bank, což je náš standardní modus operandi, a budeme řešit rozprodej nemovitostního portfolia. A řekněme, že jsme televizi a tisk vzali jako divokou kartu. Trošku jsme si vsadili na to, že po nějaké tvrdé dřině bychom z toho opravdu něco mohli dostat. Ten rozdíl, poměr cena výkon, se nám tady jevil jako pořád únosný. Nedokážu ale teď odhadnout, jak to vyjde,“ uvedl.

Věřitelé společnosti Barrandov Televizní Studio by podle něj i plánu reorganizace měli získat zpět zhruba dvě procenta ze svých pohledávek v původní výši přes 900 milionů korun. V případě konkurzu firmy odhad návratnosti činil jen půl procenta.

Pokud jde o potenciální kupce televize a časopisů, Čermák je chce hledat buď mezi českými finančními skupinami, které přitahuje větší sebezviditelnění a tím pádem i větší vliv, anebo mezi zahraničními profesionálními koncerny. Obě skupiny podle něj určitý zájem už projevily, zatím jim ale „není co nabídnout“.

Arco

Vydavatelství zdaleka není jedinou investicí a aktivitou Jana Čermáka. Ve spolupráci s fondem IFIS se angažuje také v největší insolvenci v Česku, kterou je pád finanční skupiny Arca s 20 miliardami dluhů. Výnos pro věřitele se v tomto případě podle Čermáka dá čekat kolem 10 procent. Další velkou insolvencí, do níž Čermák vstoupil, je zkrachovalá obchodní skupina NWT.

K obchodu s pohledávkami se dostal Jan Čermák oklikou, původně totiž vystudoval střední školu se zaměřením na techniku jaderných zařízeních a pokračoval krátce na technické vysoké škole. Po revoluci začal pracovat pro velké firmy, kde se dostal k řešení pohledávek. „Zjistil jsem, že to je vlastně zajímavé a velmi kreativní a v té době o tom nikdo nic nevěděl,“ vysvětlil.

Nákup a nezaplacení pohledávky za několik milionů korun ho ale v 90. letech přivedl také na rok ve vězení. „Byl jsem mladý kluk, ale nechci to na to svádět. Udělal jsem chybu, ale ty peníze jsem dlužit nezůstal, zaplatil jsem do poslední koruny,“ popsal Čermák. Po letech se podle svých slov s trestem smířil. „Vnímám to jako něco, co možná i bylo nutné, aby mě to trošku přistřihlo křídla, posadilo zpátky na zem a srovnal jsem si v hlavě, co je vlastně cílem. Beru to jako nějaké poznání. Pyšný na to nejsem, ale je to součást mého já. Asi to tak prostě mělo být a bylo to tak správně,“ řekl Jan Čermák.

