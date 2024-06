Soukup svými pořady šetřil a zároveň poškodil jméno televize Barrandov, hodnotí mediální expert

Jaromír Soukup už neovládá televizi Barrandov. Nahradil ho podnikatel Jan Čermák. Rozhodla o tom před měsícem valná hromada firmy. Zápis z ní byl v pátek zveřejněn ve sbírce listin v obchodním rejstříku. „Jestli Barrandov zvládne restart, se uvidí až na podzim,“ odhaduj pro Radiožurnál redaktor webu Médiář Jan Potůček. Rozhovor Praha 21:42 15. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít TV Barrandov | Zdroj: Profimedia

Co musí Jan Čermák udělat, aby zbavil televizi Barrandov stovek milionů dluhů?

Tak v první řadě se musí připravit reorganizační plán, který mu musí schválit věřitelé. V tu chvíli se musí dohodnout na splátkovém kalendáři a samozřejmě vylepšit pozici televize Barrandov, aby měla na splácení dluhů.

Kdo je Jan Čermák? Jakou má zkušenost v mediálním byznysu?

Jan Čermák nemá žádnou zkušenost z mediálního byznysu. Vlastní holding, který se zabývá skupováním pohledávek a konsolidací firem, které nakoupí, a jejich následným prodejem. To bude stejný osud televize Barrandov. On to ani neskrývá. Je to pro něj střednědobá záležitost a zhruba do dvou až tří let jí chce konsolidovat a prodat.

Pozná změnu běžný divák? Vy jste už na serveru Médiář psali o tom, že podle programového plánu hlavního kanálu televize Barrandov všechny pořady Jaromíra Soukupa od července skončí. To tedy asi bude k poznání. Pozná to divák i podle něčeho jiného?

Určitě, ale nepozná to v létě. V létě podle programových plánů nasadí televize Barrandov pouze nové zpravodajství a jeden publicistický pořad. Ale letní sezona je pro televize okurková. Nemá smysl nasazovat nové formáty. Toho se dočkáme až na podzim.

Klíčový podzim

Sám Jaromír Soukup mluví o tom, že si v létě bral volno, takže to, že od července zmizí z televizních obrazovek, není nic mimořádného. Zároveň Soukup dodává, že si diváci mají počkat na září. Vsadil byste si, že ho po skončení léta uvidíme na obrazovkách?

Příliš bych to nesázel. On už není v pozici, kdy může něco rozhodovat. Samozřejmě je tam nabídka, aby pokračoval v rámci některých formátů, které ale už neponesou jeho jméno. Takže bude v pozici moderátora.

Dá se říci, o jaké formáty by mohlo jít? Protože Jaromír Soukup vystupoval ve spoustě formátů od talk show až po pořad, kde vařil.

Já si myslím, že by to mohl být lifestylový pořad, který bude provázet akcemi nebo bude o celebritách.

V rozhovoru pro váš server Médiář Andrea Gaier, nová generální ředitelka televize Barrandov, řekla, že nikdo na Jaromíra Soukupa netlačí, aby v moderátorské roli končil, a dodává, že chce rozšířit nabídku v oblasti zpravodajství, publicistiky a dalších pořadů a že určitě bude postupně nasazovat televize Barrandov nové formáty. Jak čtete tuto odpověď? Jak konkrétně to na obrazovce bude vypadat?

Jak jsem říkal, největší změny nastanou na podzim, kdy začíná hlavní televizní sezona a kam směřují veškeré investice. Na podzim se nejvíce prodává reklamní čas, čili televize Barrandov využije léto na přípravu těchto formátů a vyzkouší si zpravodajství.

Už oznámili, že mají nového šéfredaktora zpravodajství Vladimíra Pinkra, který dříve pracoval pro televizi Prima a jako konzultantka zpravodajství pro ně pracuje bývalá ředitelka zpravodajství Primy Jitka Obzinová.

Takže je vidět, že se snaží a opravdu všechno směřuji na podzim, který rozhodne o tom, zdali televize Barrandov zvládne restart a pokoří hranice sledovanosti, které jsou zajímavé pro inzerenty.

Jméno Jitky Obzinové je známé. Ale kdo je Vladimír Pinkr?

Vladimír Pinknr je člověk, který dodával regionální zpravodajství z Plzeňského kraje pro televizi Prima a zároveň má vlastní studio, které natáčí a fotografuje pro klienty soukromé akce a další záležitosti.

Když se ohlédneme za minulostí televize Barrandov, jak se stalo, že se z televize postupně stalo vysílání pořadů Jaromíra Soukupa?

Souviselo to s tím, jak se televize Barrandov zadlužovala a nemohla si v podstatě dovolit platit drahé formáty, vyrábět vlastní pořady a nakupovat atraktivní seriály a filmy.

Tudíž čím dál tím větší prostor v tom schématu měly diskuzní pořady Jaromíra Soukupa, které tu televizi nic nestály. Čili tím Soukup ušetřil, ale zároveň výrazným způsobem poškozoval značku televize Barrandov, protože jeho pořady nebyly tak atraktivní pro většinu diváků.